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تجاوزات خطيرة وعزوف اليد العاملة العنوان البارز لاحتفالات الشغيلة بعيدها الأممي بأكادير

بتاريــخ : 2 ماي 2018 / 02:25 تجاوزات خطيرة وعزوف اليد العاملة العنوان البارز لاحتفالات الشغيلة بعيدها الأممي بأكادير | مجتمع
تجاوزات خطيرة وعزوف اليد العاملة العنوان البارز لاحتفالات الشغيلة بعيدها الأممي بأكادير
عرفت احتفالية الشغيلة العمالية بعيدها الأممي بمدينة أكادير مجموعة من الخروقات والتجاوزات المثيرة، وذلك بإشراك عدد كبير من الأطفال لا تتجاوز أعمارهم 12 سنة في المسيرات المنظمة من طرف بعض

شوف تيفي:أكادير

عرفت احتفالية الشغيلة العمالية بعيدها الأممي بمدينة أكادير مجموعة من الخروقات والتجاوزات المثيرة، وذلك بإشراك عدد كبير من الأطفال لا تتجاوز أعمارهم 12 سنة في المسيرات المنظمة من طرف بعض التمثيليات النقابية، في خرق سافر لكل المواثيق الدولية المناهضة لاستغلال الأطفال.

وعمل المنظمون على استقطاب مجموعة من الأطفال الصغار، الذين شاركوا في هذه المسيرات والتجمعات المنظمة بمناسبة فاتح ماي، في خرق سافر لكل المواثيق الدولية المناهضة لاستغلال براءة الأطفال، وهو الفعل الذي يتضح جليا في الصور التي التقطتها عدسة قناة ''شوف تيفي''٠

ومن جهة أخرى شهدت هذه الاحتفالات عزوفا جد ملحوظ من طرف العمال، الذين كان حضورهم جد باهث مقارنة مع السنوات الفارطة، وأرجع عدد من المتتبعين هذا الإنزال المحتشم إلى فقدان العمال والمستخدمين والموظفين الثقة في عمل النقابات بصفة عامة.

وفي هذا الصدد عبر أحد العمال لقناة ''شوف تيفي'' بالقول: ''حنا عينا من النضال والنزول للشارع .. ولا شيء من المطالب ديالنا تحقق .. والحالة هي هي .. كيف هاذ العام كيف العام لي فات .. بل أكثر من هذا وضعية العامل في تراجع مهول ومهدد في مورد رزقه وقوته اليومي .. كيف بغيتي باقي يجي يناضل ويشارك...''.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أكادير تجاوزات مشاركة أطفال عيد العمال احتفالات أممية فاتح ماي عزوف اليد العاملة

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