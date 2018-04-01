شاب يتعرض للاعتداء على يد قائد ملحقة ببني مكادة ﻿

تعرض إبراهيم بن منصور تلميذ بثانوية الحنصالي لاعتداء شنيع بحي مسنانة على يد قائد الملحقة 12 التابعة لمقاطعة بني مكادة السبت المنقضي.

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تعرض إبراهيم بن منصور تلميذ بثانوية الحنصالي لاعتداء شنيع بحي مسنانة على يد قائد الملحقة 12 التابعة لمقاطعة بني مكادة السبت المنقضي.

وحسب ما كشفه الضحية من خلال فيديو تم تداوله عبر الصفحات الفيسبوكية فإن الأخير تم اختطافه من المتجر الذي يعمل به بأمر من القائد « م.أ » لينهال عليه بالضرب رفقة أصدقاء له على مستوى الرأس وكافة الجسم.

وأَضاف ضحية الاعتداء، أنه وبسبب الضرب الذي تعرض له، دخل في غيبوبة، كما أنه لم يعد يقوى على الكلام أو تحريك يديه ورجليه.

وأمام هذا الأمر، طالب المُشتكي من العناصر الأمنية التدخل لإيقاف المُعتدي وفتح تحقيق في ظروف وملابسات الاعتداء.