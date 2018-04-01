توقيف شابين متخصصين في السرقة بالخطف بالشريط السياحي لأكادير ﻿

أوقفت المصالح الأمنية لمدينة أكادير مساء أمس الإثنين شخصين يبلغان من العمر 18 و 24 سنة بعد تورطهما في عملية سرقة بالخطف على مستوى الشريط السياحي لمدينة أكادير.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

أوقفت المصالح الأمنية لمدينة أكادير مساء أمس الإثنين شخصين يبلغان من العمر 18 و 24 سنة بعد تورطهما في عملية سرقة بالخطف على مستوى الشريط السياحي لمدينة أكادير.

وحسب مصادر ''شوف تيفي''، فالمشتبه فيهما قاما على متن دراجة نارية بخطف هاتف شخص من يديه بالشريط السياحي للمدينة ثم لاذا بالفرار، وهي العملية التي تصادفت مع مرور فرقة خاصة للدراجين تابعة للشرطة السياحية، وقامت بمطاردتهما وتعقبهما في مشهد شبيه بأفلام الأكشن، قبل أن تتم محاصرتهما الأمر الذي جعلهما يتخلصان من الدراجة النارية التي كانت بحوزتهما ويلوذا بالفرار، غير أن العناصر الأمنية سرعان ما أوقفتهما.

وأضافت ذات المصادر، أنه بعد إخضاعهما للتفتيش تم العثور بحوزتهما على 5 هواتف نقالة متحصلة من السرقات التي نفذاها بعدد من أحياء مدينة أكادير، إضافة إلى سلاحين أبيضين وقطع من الشيرا وأقراص الهلوسة.

هذا، وتم الإحتفاظ بالمشتبه بهما، وهما من ذوي السوابق العدلية رهن تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معهما في المنسوب إليهما في انتظار إحالتهما على أنظار وكيل الملك.