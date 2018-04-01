 توقيف شابين متخصصين في السرقة بالخطف بالشريط السياحي لأكادير ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

تجاوزات خطيرة وعزوف اليد العاملة العنوان البارز لاحتفالات الشغيلة بعيدها الأممي بأكادير | مجتمع

تجاوزات خطيرة وعزوف اليد العاملة العنوان البارز لاحتفالات الشغيلة بعيدها الأممي بأكادير

شاب يتعرض للاعتداء على يد قائد ملحقة ببني مكادة | حوادث و حقوق

شاب يتعرض للاعتداء على يد قائد ملحقة ببني مكادة

بالصور والفيديو.. ساكنة دوار ميمونة بتازة ماعندهمش الضو وكيتشكاو للمسؤولين | مجتمع

بالصور والفيديو.. ساكنة دوار ميمونة بتازة ماعندهمش الضو وكيتشكاو للمسؤولين

توقيف شابين متخصصين في السرقة بالخطف بالشريط السياحي لأكادير | حوادث و حقوق

توقيف شابين متخصصين في السرقة بالخطف بالشريط السياحي لأكادير

اعتقال مروجين بالجديدة كيبيعو للزبناء أدوية ومواد كاربونية بيضاء اللون وكيوهمومهم باللي راه كوكايين | حوادث و حقوق

اعتقال مروجين بالجديدة كيبيعو للزبناء أدوية ومواد كاربونية بيضاء اللون وكيوهمومهم باللي راه

بالصــورة:الملك محمد السادس يظهر من الغابون بلباس تقليدي مغربي | بوليتيك

بالصــورة:الملك محمد السادس يظهر من الغابون بلباس تقليدي مغربي

ممون الحفلات الشهير رحال يقنن مهنة تموين الحفلات بالمغرب | منوعات

ممون الحفلات الشهير '' رحال'' يقنن مهنة تموين الحفلات بالمغرب

مؤلم...نوبة قلبية تباغث عنصرا من القوات المساعدة بالشارع العام وهو في طريقه للعمل بالعيون | مجتمع

مؤلم...نوبة قلبية تباغث عنصرا من القوات المساعدة بالشارع العام وهو في طريقه للعمل بالعيون

قبل فصل الصيف..شاطئ واد مرزك يسجل أولى حالات الغرق | حوادث و حقوق

قبل فصل الصيف..شاطئ واد مرزك يسجل أولى حالات الغرق

الصحافة والعدالة

توقيف شابين متخصصين في السرقة بالخطف بالشريط السياحي لأكادير

بتاريــخ : 2 ماي 2018 / 01:13 توقيف شابين متخصصين في السرقة بالخطف بالشريط السياحي لأكادير | حوادث و حقوق
توقيف شابين متخصصين في السرقة بالخطف بالشريط السياحي لأكادير
أوقفت المصالح الأمنية لمدينة أكادير مساء أمس الإثنين شخصين يبلغان من العمر 18 و 24 سنة بعد تورطهما في عملية سرقة بالخطف على مستوى الشريط السياحي لمدينة أكادير.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

أوقفت المصالح الأمنية لمدينة أكادير مساء أمس الإثنين شخصين يبلغان من العمر 18 و 24 سنة بعد تورطهما في عملية سرقة بالخطف على مستوى الشريط السياحي لمدينة أكادير.

وحسب مصادر ''شوف تيفي''، فالمشتبه فيهما قاما على متن دراجة نارية بخطف هاتف شخص من يديه بالشريط السياحي للمدينة ثم لاذا بالفرار، وهي العملية التي تصادفت مع مرور فرقة خاصة للدراجين تابعة للشرطة السياحية، وقامت بمطاردتهما وتعقبهما في مشهد شبيه بأفلام الأكشن، قبل أن تتم محاصرتهما الأمر الذي جعلهما يتخلصان من الدراجة النارية التي كانت بحوزتهما ويلوذا بالفرار، غير أن العناصر الأمنية سرعان ما أوقفتهما.

وأضافت ذات المصادر، أنه بعد إخضاعهما للتفتيش تم العثور بحوزتهما على 5 هواتف نقالة متحصلة من السرقات التي نفذاها بعدد من أحياء مدينة أكادير، إضافة إلى سلاحين أبيضين وقطع من الشيرا وأقراص الهلوسة.

هذا، وتم الإحتفاظ بالمشتبه بهما، وهما من ذوي السوابق العدلية رهن تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معهما في المنسوب إليهما في انتظار إحالتهما على أنظار وكيل الملك.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب أكادير توقيف شابين الشريط السياحي الخطف سرقة نشل دراجة نارية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

شاب يتعرض للاعتداء على يد قائد ملحقة ببني مكادة | حوادث و حقوق

شاب يتعرض للاعتداء على يد قائد ملحقة ببني مكادة

اعتقال مروجين بالجديدة كيبيعو للزبناء أدوية ومواد كاربونية بيضاء اللون وكيوهمومهم باللي راه كوكايين | حوادث و حقوق

اعتقال مروجين بالجديدة كيبيعو للزبناء أدوية ومواد كاربونية بيضاء اللون وكيوهمومهم باللي راه كوكايين

قبل فصل الصيف..شاطئ واد مرزك يسجل أولى حالات الغرق | حوادث و حقوق

قبل فصل الصيف..شاطئ واد مرزك يسجل أولى حالات الغرق

عاجل.. فرقة الصقور تطيح بلصين خطيرين بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل.. فرقة الصقور تطيح بلصين خطيرين بالبيضاء

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

خطير وبالفيديو..شخص يثير الفوضى بمربد مجاني بأكادير ويعتدي على الناس لإجبارهم على الأداء | قنوات أخرى
منذ 4 ساعات

خطير وبالفيديو..شخص يثير الفوضى بمربد مجاني بأكادير ويعتدي على الناس لإجبارهم على الأداء

حملة المقاطعة الفايسبوكية حاضرة باحتفالات عيد الشغل بفاس | خارج البلاطو

حملة المقاطعة الفايسبوكية حاضرة باحتفالات عيد الشغل بفاس

تفاصيل انقلاب شاحنة سنطرال دانون بمدينة تطوان | حصاد اليوم

تفاصيل انقلاب شاحنة سنطرال دانون بمدينة تطوان

خبر اليوم:كواليس خاصة بكاميرا شوف تيفي عن احتفالات الطبقة العاملة بعيدها العمالي بالمغرب | خبر اليوم

خبر اليوم:كواليس خاصة بكاميرا شوف تيفي عن احتفالات الطبقة العاملة بعيدها العمالي بالمغرب

﻿

آخر المستجدات

تجاوزات خطيرة وعزوف اليد العاملة العنوان البارز لاحتفالات الشغيلة بعيدها الأممي بأكادير | مجتمع
منذ 4 ساعات

تجاوزات خطيرة وعزوف اليد العاملة العنوان البارز لاحتفالات الشغيلة بعيدها الأممي بأكادير

شاب يتعرض للاعتداء على يد قائد ملحقة ببني مكادة | حوادث و حقوق

شاب يتعرض للاعتداء على يد قائد ملحقة ببني مكادة

بالصور والفيديو.. ساكنة دوار ميمونة بتازة ماعندهمش الضو وكيتشكاو للمسؤولين | مجتمع

بالصور والفيديو.. ساكنة دوار ميمونة بتازة ماعندهمش الضو وكيتشكاو للمسؤولين

توقيف شابين متخصصين في السرقة بالخطف بالشريط السياحي لأكادير | حوادث و حقوق

توقيف شابين متخصصين في السرقة بالخطف بالشريط السياحي لأكادير

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.