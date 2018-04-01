اعتقال مروجين بالجديدة كيبيعو للزبناء أدوية ومواد كاربونية بيضاء اللون وكيوهمومهم باللي راه كوكايين ﻿

ألقت فرقة محاربة المخدرات تابعة للشرطة القضائية بالجديدة نهاية الأسبوع المنصرم القبض على متهمين بترويج مسحوق أبيض للنصب على مدمني الكوكايين.

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ألقت فرقة محاربة المخدرات تابعة للشرطة القضائية بالجديدة نهاية الأسبوع المنصرم القبض على متهمين بترويج مسحوق أبيض للنصب على مدمني الكوكايين.

وحسب مصادر محلية، فإن المتهمين جرى إيقافهما عقب توصل العناصر الأمنية بإخبارية تفيد أن أحد الأشخاص يروج للمخدرات على مستوى حي للا زهرة والأماكن المجاورة، لتتمكن من وضع يدها على رقم هاتف المروج.

وأضافت المصادر ذاتها، أن العناصر الأمنية نصبت كمينا للمروج حيث تقمص عنصر أمني دور زبون ليطلب من المشتبه به تزويده بكمية من الكوكايين، ليضرب له موعدا في مكان آخر.

وفور وصول المتهم وصديقه إلى المكان المتفق عليه، ألقت العناصر الأمنية القبض عليهما وهما في حالة غير طبيعية، حيث تم العثور وبحوزتهما كبسولتين صغيرتين بهما مسحوق أبيض، وكذا هاتف محمول.

وبعد التحقيقات، كشفت إجراءات الخبرة أن المسحوق الأبيض المحجوز لا يتضمن أي كمية من مخدر الكوكايين بل يحتوي على دواء وكذا مادة كاربونية.

هذا وفور إيقافهما تمت إحالتهما على وكيل الملك بابتدائية الجديدة ليتقرر بعدها متابعتهما في حالة اعتقال بتهمة استهلاك المخدرات والنصب.