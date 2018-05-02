بالصــورة:الملك محمد السادس يظهر من الغابون بلباس تقليدي مغربي ﻿

في صورة سيلفي رفقة مواطن مواطن من الغابون،أطل الملك محمد السادس،بلباس تقليدي خلال مقامه بالغابون التي حل بها قادما من الكونغو بعد مشاركته في أشغال القمة الأولى للجنة المناخ والصندوق الأزرق لحوض

شـــوف تيفي:

في صورة سيلفي رفقة مواطن مواطن من الغابون،أطل الملك محمد السادس،بلباس تقليدي خلال مقامه بالغابون التي حل بها قادما من الكونغو بعد مشاركته في أشغال القمة الأولى للجنة المناخ والصندوق الأزرق لحوض الكونغو.

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و ظهر الملك في صورة رفقة مواطن غابوني وهو يرتدي الزي التقليدي المغربي و قبعة وهو ما أثار إعجاب المغاربة

ومعلوم أن الملك محمد السادس ، غادر برازافيل بعد زوال الاثنين، وذلك في ختام زيارة عمل وصداقة إلى جمهورية الكونغو، تميزت أيضا بمشاركة جلالته في أشغال القمة الأولى للجنة المناخ والصندوق الأزرق لحوض الكونغو.