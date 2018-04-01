هذا ما قرره غاريدو في حق عوبادي بعد احتجاجه على تغييره ﻿

رفض الإسباني خوان كارلوس غاريدو مدرب الرجاء البيضاوي لكرة القدم معاقبة منير عوبادي لاعب وسط ميدان النادي الأخضر بسبب احتجاجه على تغييره في المباراة ضد المغرب التطواني برسم الجولة 27 من البطولة

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رفض الإسباني خوان كارلوس غاريدو مدرب الرجاء البيضاوي لكرة القدم معاقبة منير عوبادي لاعب وسط ميدان النادي الأخضر بسبب احتجاجه على تغييره في المباراة ضد المغرب التطواني برسم الجولة 27 من البطولة الوطنية الاحترافية التي أجريت يوم السبت المنصرم بمركب محمد الخامس بالدارالبيضاء.

ووفق ما كشفت عنه يومية الأحداث المغربية، ليوم الأربعاء، فإن ضعف التركيبة البشرية للرجاء وتراكم المباريات دفعت غاريدو إلى غض الطرف عن تصرف عوبادي نظرا لحاجته إلى خدماته.

جدير بالذكر أن غاريدو سبق له وأن عاقب المهاجم محمود بنحليب حيث قام بنفس التصرف عندما احتج على عدم المناداة عليه خلال مباراة الديربي.