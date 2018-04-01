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ممون الحفلات الشهير '' رحال'' يقنن مهنة تموين الحفلات بالمغرب

بتاريــخ : 2 ماي 2018 / 00:38 ممون الحفلات الشهير رحال يقنن مهنة تموين الحفلات بالمغرب | منوعات
ممون الحفلات الشهير '' رحال'' يقنن مهنة تموين الحفلات بالمغرب
رأت الفدرالية المغربية لمموني الحفلات النور يومه الثلاثاء الموافق لفاتح ماي بأحد الفنادق الكبرى لمدينة الدارالبيضاء، و التي ستساهم في تنمية الروح الوطنية وتعميق قيم المواطنة واحترام حقوق

شوف تيفي

رأت الفدرالية المغربية لمموني الحفلات النور يومه الثلاثاء الموافق لفاتح ماي بأحد الفنادق الكبرى لمدينة الدارالبيضاء، و التي ستساهم في تنمية الروح الوطنية وتعميق قيم المواطنة واحترام حقوق الإنسان،و كذا الترافع حول قضايا الممون محليا وجهويا وطنيا ودوليا،و الإنفتاح والمساهمة في تشخيص وضعيتهم وإنجاز الدراسات القانونية المتعلقة بهم.

وأضافت مصادرنا أن الفدرالية المغربية لمموني الحفلات من شأنها أيضا وضع حد للمنافسة اللامشروعة التي تؤدي للإفلاس، وتنظيم قوافل طبية لفائدة المستخدمين لدى الممونين والساكنة المساعدة على محو الأمية ومساعدة المعوزين، إضافة إلى تنظيم محاضرات وندوات ومعارض وكدا نشر إنتاجها الثقافي من خلال مجالات أسبوعية أو شهرية وكذلك تصميم موقع الكتروني خاص بالفدرالية والعديد من النشاطات.

أما فيما يخص الإدارة والتسيير، فإن تسيير الفدرالية وتنفيذ نشاطها يتولها مكتب مكون من أعضاء يتم اختيارهم من طرف الرئيس بعد المصادقة عليه في الجمع العام التأسيسي كما يتم تجديد المكتب مرة كل أربع سنوات ويحق للرئيس الترشح لولاية ثانية ويبقى للمكتب الصلاحية بتمديد ولاية اخرى ما بعد الولاية الثانية.

 

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