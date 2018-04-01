مؤلم...نوبة قلبية تباغث عنصرا من القوات المساعدة بالشارع العام وهو في طريقه للعمل بالعيون ﻿

لقي عنصر من القوات المساعدة زوال اليوم الثلاثاء مصرعه بالشارع العام في حي خط الرملة 1 بمدينة العيون إثر إصابته بنوبة قلبية مفاجئة.

شوف تيفي:العيون

لقي عنصر من القوات المساعدة زوال اليوم الثلاثاء مصرعه بالشارع العام في حي خط الرملة 1 بمدينة العيون إثر إصابته بنوبة قلبية مفاجئة.

وأكدت مصادر ''شوف تيفي''، أن الهالك كان في طريقه للعمل قبل أن تداهمه نوبة قلبية مباغثة لم تترك له أي حظ للنجاة ليفارق الموت على الفور بالشارع العام.

وخلف الحادث صدمة قوية وذهولا كبيرا لدى عدد من المواطنين الذين شاهدوا الواقعة، وتأثروا كثيرا بمشهد الهالك وهو يصارع الموت.

وفور علمها بالحادث هرعت المصالح الأمنية والسلطات المحلية والوقاية المدنية لعين المكان، وتم نقل جثة الهالك صوب مستودع الأموات، فيما فتح تحقيق لتحديد ملابسات وحيثيات الوفاة.