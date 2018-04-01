عاجل.. الرجاء يكشف عن الهيكلة الجديدة للنادي بتعيين أسماء جديدة ﻿

أعلن فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، قبل قليل، عن انطلاق إعادة هيكلة النادي على إثر تعيين امحمد اوزال على رأس اللجنة المؤقتة لنادي الرجاء الرياضي و تماشيا مع القرارات الصادرة عن الجمع العام

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أعلن فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، قبل قليل، عن انطلاق إعادة هيكلة النادي على إثر تعيين امحمد اوزال على رأس اللجنة المؤقتة لنادي الرجاء الرياضي و تماشيا مع القرارات الصادرة عن الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 13 ابريل 2018.

وحسب بلاغ فريق الرجاء فقد بادر امحمد اوزال بإنزال مجموعة من الأوراش الهيكلية بعد تعيين عزيز داودة كمدير عام و فتحي جمال كمدير رياضي لنادي الرجاء الرياضي.

وكلف اوزال عزيز داودة بمهمة إعادة هيكلة النادي من الناحية الإدارية و التنظيمية.في حين عهدت إلى فتحي جمال مهمة تنظيم المنظومة الرياضية لنادي الرجاء الرياضي خاصة في ما يخص الجوانب المتعلقة بالتنقيب على المواهب والتكوين وجلب اللاعبين.

وكشف فريق الرجاء أن فتحي جمال سيتكلف أيضا بمهمة تحضير الموسم الرياضي المقبل و الإشراف على عملية الإنطلاقة الفعلية لأكاديمية نادي الرجاء الرياضي ببوسكورة التي ستنتهي بها الأشغال في القريب العاجل.

وقام امحمد اوزال بتفعيل مجموعة من التدابير الإستعجالية تهدف أساسا إلى تحسين ظروف العمل و الرفع من معنويات اللاعبين و الطاقمين التقني والإداري.