نقابة الأمل تكشف حقيقة ''المدابزة'' بمركب طنجة ﻿

استنكرت نقابة الأمل المغربية الأحداث اللارياضية التي شهدتها منصة الصحافة بملعب طنجة الكبير على هامش مباراة القمة التي جمعت الأحد الماضي بين اتحاد طنجة والوداد البيضاوي .

شـــوف تيفي:

استنكرت نقابة الأمل المغربية الأحداث اللارياضية التي شهدتها منصة الصحافة بملعب طنجة الكبير على هامش مباراة القمة التي جمعت الأحد الماضي بين اتحاد طنجة والوداد البيضاوي .

وأوضحت النقابة في بلاغ توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه أن بعض الصحافيين المنتمين لمدينة الدار البيضاء تعرضوا لمجموعة من المضايقات من طرف محسوبين على الجماهير الطنجاوية وهو ما أجج الوضع بمنصة الصحافة.

وطالبت النقابة في البلاغ نفسه فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لمرة القدم بالتدخل لوضع حد لمثل هذه التصرفات بالملاعب المغربية.