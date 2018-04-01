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عاجل.. فرقة الصقور تطيح بلصين خطيرين بالبيضاء

بتاريــخ : 1 ماي 2018 / 23:26 عاجل.. فرقة الصقور تطيح بلصين خطيرين بالبيضاء | حوادث و حقوق
عاجل.. فرقة الصقور تطيح بلصين خطيرين بالبيضاء
تمكنت فرقة الصقور قبل قليل من يومه الثلاثاء، من الإطاحة بلصين خطيرين، بعد مطاردتهما بشارع ابن تاشفين بالبيضاء وبالتحديد بالقرب من المنطقة المقابلة للمركز التجاري ''ابن تاشفين''.

"شوف تيفي"

تمكنت فرقة الصقور قبل قليل من يومه الثلاثاء، من الإطاحة بلصين خطيرين، بعد مطاردتهما بشارع ابن تاشفين بالبيضاء وبالتحديد بالقرب من المنطقة المقابلة للمركز التجاري "ابن تاشفين".

وحسب مصدر مطلع ل "شوف تيفي" فإن فرقة الصقور، توصلت بإخبارية تفيد أن لصين على دراجة نارية من نوع "سوينغ"، اعترضا سبيل فتاة وسرقا هاتفها النقال تحت التهديد بالسلاح الأبيض، لتتحرك إلى شارع ابن تاشفين، حيث تم ضبط اللصين متلبسين بمحاولة تنفيذ عمليات سرقة أخرى.

وأكد المصدر ذاته أن الموقوفين تم نقلهما إلى الدائرة الأمنية 31 للتحقيق معهما قبل إحالتهما على الشرطة القضائية لتعميق البحث معهما.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الصقور السلاح الأبيض شارع ابن تاشفين البيضاء

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