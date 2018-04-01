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عاجل...انفجار مهول يهز سوق الأحد بأكادير وها أشنو وقع

بتاريــخ : 1 ماي 2018 / 23:19 عاجل...انفجار مهول يهز سوق الأحد بأكادير وها أشنو وقع | حوادث و حقوق
عاجل...انفجار مهول يهز سوق الأحد بأكادير وها أشنو وقع
اهتز سوق الأحد بأكادير قبل قليل على وقع انفجار قوي وذلك بعدما انفجرت قنينة غاز كبيرة كانت بحوزة سيدة تشتغل في إعداد المأكولات التقليدية ما أدى لإصابتها بحروق متفاوتة الخطورة.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

 

اهتز سوق الأحد بأكادير قبل قليل على وقع انفجار قوي وذلك بعدما انفجرت قنينة غاز كبيرة كانت بحوزة سيدة تشتغل في إعداد المأكولات التقليدية ما أدى لإصابتها بحروق متفاوتة الخطورة.
وحسب شهود عيان لقناة "شوف تيفي"، فالحادث وقع بشكل مفاجئ حينما كانت سيدة تعد الرغائف لتندلع النيران في قنينة الغاز الكبيرة التي تستعين بها لإعداد مأكولاتها وحاولت إطفاءها غير أن تسرب الغاز حال دون إخمادها لتنفجر في وجهها متسببة لها في جروح متفاوتة الخطورة.

وأضاف المتحدثون، أن الحادث خلف موجة من الهلع والخوف في صفوف رواد المركب التجاري، الذين هرعوا لإخلاء المكان والهروب ما تسبب في فوضى عارمة بالسوق.
هذا وفور علمها بالحادث استنفرت المصالح الأمنية مختلف أجهزتها وحضرت لعين المكان وفتحت تحقيقا دقيقا لمعرفة أسباب وحيثيات الانفجار، فيما نقلت الضحية صوب مستودع الأموات لإخضاعها للعلاج.



‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أكادير سوق الأحد انفجار مهول إصابة سيدة قنينة غاز

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