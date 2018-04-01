بسبب حملة المقاطعة.. ضربة موجعة وقاسية لرشيد شو ﻿

تصدر برنامج جزيرة الكنز نسبة المشاهدة على القناة الثانية 2M حيث احتل المركز الأول، متبوعا بالمسلسل التركي المدبلج « سامحيني »، بينما تراجعت نسب المشاهدة لبرنامج رشيد شو الذي يبث كل يوم جمعة.

شوف تيفي

تصدر برنامج جزيرة الكنز نسبة المشاهدة على القناة الثانية 2M حيث احتل المركز الأول، متبوعا بالمسلسل التركي المدبلج « سامحيني »، بينما تراجعت نسب المشاهدة لبرنامج رشيد شو الذي يبث كل يوم جمعة.

وحسب أرقام « ماروك ميتري »، فإن برنامج رشيد شو عرف تراجعا في نسب المشاهدة على عكس البرامج الأخرى التي احتلت الرتب المتقدمة.

وأَضاف الموقع المتخصص في نسب المشاهدة ، أن الحلقة الرابعة من برنامج المغامرات « جزيرة الكنز » احتلت المركز الأول بـ 6 مليون مشاهدة، إضافة إلى المسلسل سامحيني الذي حصل على نفس الحصة من المشاهدة ، بينما شوهد تراجع ملحوظ في البرنامج الترفيهي رشيد شو.

جدير بالذكر، أن رشيد العلالي تلقى وابلا من الانتقادات الأسبوع المنصرم، حيث تلقى تهديدات من قبل نشطاء المواقع التواصلية بمقاطعة برنامجه بعدما لم يتضامن هو الآخر مع « المقاطعة »الشهيرة.