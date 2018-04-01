 بالفيديو..محمد بنحمو أستاذ العلاقات الدولية: '' إيران وحزب الله يحاولان نقل ما يقومان به بسوريا ولبنان إلى الحدود المغربية الجزائرية'' ﻿
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بالفيديو..محمد بنحمو أستاذ العلاقات الدولية: '' إيران وحزب الله يحاولان نقل ما يقومان به بسوريا ولبنان إلى الحدود المغربية الجزائرية''

بتاريــخ : 1 ماي 2018 / 22:45 بالفيديو..محمد بنحمو أستاذ العلاقات الدولية: إيران وحزب الله يحاولان نقل ما يقومان به بسوريا ولبنان إلى الحدود المغربية الجزائرية | بوليتيك
بالفيديو..محمد بنحمو أستاذ العلاقات الدولية: '' إيران وحزب الله يحاولان نقل ما يقومان به بسوريا ولبنان إلى الحدود المغربية الجزائرية''
أوضح محمد بنحمو الباحث وأستاذ العلاقات الدولية، في تعليقه على اتخاذ المغرب، يومه الثلاثاء 1 ماي 2018، خطوة طرد القائم بالأعمال بالسفارة الإيرانية بالرباط، أن العلاقة بين المغرب وإيران طبعها التوتر

''شوف تيفي'':إسماعيل طيون

 

أوضح محمد بنحمو الباحث وأستاذ العلاقات الدولية، في تعليقه على اتخاذ المغرب، يومه الثلاثاء 1 ماي 2018، خطوة طرد القائم بالأعمال بالسفارة الإيرانية بالرباط، أن العلاقة بين المغرب وإيران طبعها التوتر نظرا للمواقف الإيرانية التي كانت دائما تتدخل في الشأن الداخلي لمجموعة من الدول، من خلال محاولة تصدير الثورة الإيرانية لها لخلق حالة عدم الاستقرار بها.

وأكد محمد بنحمو في اتصال له مع ''شوف تيفي'' قبل قليل، أن المغرب، عبر عن حسن النية بمحاولة إعادة بناء علاقة جديدة مع إيران تكون قائمة على الاحترام المتبادل وعلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية والقيام بأي عمل عدائي يمس بمصلحة الطرفين، إلا أن إيران وكما تأكد بالدليل والحجج، استخدمت ذراعها ''حزب الله'' لتقديم الدعم اللوجستيكي والعسكري والتقني والتأطيري والمادي لميليشيات جبهة البوليساريو.

وأبرز بنحمو أن ''حزب الله''، يحاول من خلال تقديم الدعم العسكري لجبهة البوليساريو، نقل ما يقوم به من أعمال داخل مجموعة من الدول سواء بلبنان أو سوريا أو اليمن لمنطقة الحدود المغربية الجزائرية.

وأشار بنحمو إلى أن المغرب وخلال السنتين الأخيرتين، رفض العديد من التحركات واللقاءات والعمليات التي أكدت بالفعل تورط إيران وحزب الله في تدريب مليشيات البوليساريو، مبرزا أن قرار المغرب لا علاقة له بما يقع ببعض المناطق التي تعرف نزاعات، ولا علاقه كذلك بما يقع بين إيران مع دول أخرى سواء الخليج أو بغيرها ، لأن المغرب سبق له إعادة علاقاته الدبلوماسية مع إيران وهي في وضعية جد متأزمة في تاريخ علاقتها مع دول الخليج.

وختم بنحمو تحليله بالتأكيد على أن المغرب استطاع الوقوف على حقيقة تحركات إيران واستخدام ذراعها ''حزب الله'' كأخطبوط في العديد من المجالات، ولهذا عبر عن رفضه واستيائه وغضبه من التدخل الإيراني من خلال طرد القائم بالأعمال بالسفارة الإيرانية بالرباط.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي محمد بنحمو الثورة الإيرانية السفارة الإيرانية طهران حزب الله البوليساريو

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