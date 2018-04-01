الريال يتأهل إلى نهائي الأحلام على حساب البايرن ميونخ ﻿

تمكن فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، قبل قليل، من بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد تعادله مع بايرن ميونخ بنتيجة هدفين في كل شباك، برسم إياب دور نصف النهائي، في المباراة التي جمعتهما اليوم على

شوف سبور

تمكن فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، قبل قليل، من بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد تعادله مع بايرن ميونخ بنتيجة هدفين في كل شباك، برسم إياب دور نصف النهائي، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب سانتياغو برنابيو.

وسجل هدفي ريال مدريد كل من كريم بنزيما في الدقيقتين 11 و46، فيما أحرز جوشوا كيميتش وخاميس رودريجيز هدفي بايرن مينونخ في الدقيقتين 3 و63.

وجاء تأهل فريق الريال بعدما حقق الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة هدفين مقابل هدف في ملعب أليانز أرينا، ليذهب إلى كييف بعد الفوز بنتيجة أربعة مقابل ثلاثة بمجموع المباراتين.





