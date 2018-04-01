خاص.. فريق فرنسي يصارع فريقين إسبانيين للفوز بعقد أيوب الكعبي ﻿

دخل فريق نانت الفرنسي لكرة القدم، صراع المفاوضات مع فريق نهضة بركان للحجز على مهاجمها أيوب الكعبي والفوز بخدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

" شوف سبور" : رشيد محمودي

دخل فريق نانت الفرنسي لكرة القدم، صراع المفاوضات مع فريق نهضة بركان للحجز على مهاجمها أيوب الكعبي والفوز بخدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت مصادر موثوق بها، أن فريق نهضة بركان توصل بعرض رسمي من فريق نانت الفرنسي ينافس بقوة العروض السابقة التي توصل بها هداف كأس أمم إفريقيا للمحليين برصيد 9 أهداف ويتعلق الأمر بكل من فريق أتليتيكو مدريد وألافيس.

ومعلوم أن اللاعب السابق للراسينغ البيضاوي ونجم المنتخب المحلي قد توصل مباشرة بعد نهائي منافسات الشان بعروض من أندية مصرية وخليجية، إلا أنه يفضل الاحتراف في الدولي الفرنسي أو الأسباني كأبعد حد رغم الإغراءات المالية المهمة.

تجدر الإشارة إلى أن الكعبي يعتبر من بين اللاعبين المرشحين لحمل قميص المنتخب المغربي الأول في نهائيات كأس العالم 2018 بعد الأداء الجيد الذي قدمه رفقة الأسود خلال المباراة الودية أمام منتخب أوزبكستان على أرضية ملعب مركب محمد الخامس.