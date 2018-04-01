القضاء يحسم في قضية الجمع العام للجمعية المغربية لمصوري الصحافة الرياضية ﻿

علمت '' شوف سبور''، أن المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط، رفضت إبطال فعاليات الجمع العام للجمعية المغربية لمصوري الصحافة الرياضية المنعقد في 23 من شهر غشت الماضي.

" شوف سبور"

علمت " شوف سبور"، أن المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط، رفضت إبطال فعاليات الجمع العام للجمعية المغربية لمصوري الصحافة الرياضية المنعقد في 23 من شهر غشت الماضي.

وأفادت ذات المصادر، أنه بعد الإطلاع على أوراق الملف تبين أن المكتب المسير للجمعية برئاسة إبراهيم أيت سمر يتوفر على كافة المعايير لعقد الجمع العام بما فيها القرارات وإجراءات استدعاء أعضاء الجمعية لحضور أشغال الجمع العام المطعون فيه.

وحسب ذات المصادر، فقد غابت الأدلة للطعن في الجمع العام علما أن الرئيس السابق كان حاضرا وترأس أشغال جلسته بحجة أنه لم يكن على علم بمكان وزمان إجرائه.





