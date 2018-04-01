 القضاء يحسم في قضية الجمع العام للجمعية المغربية لمصوري الصحافة الرياضية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

شاهد بالفيديو .. تقرير بي ان سبورتس ترامب يواصل تهديداته لمن يصوت للمغرب | بووز

شاهد بالفيديو .. تقرير بي ان سبورتس ترامب يواصل تهديداته لمن يصوت للمغرب

عاجل.. فرقة الصقور تطيح بلصين خطيرين بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل.. فرقة الصقور تطيح بلصين خطيرين بالبيضاء

عاجل...انفجار مهول يهز سوق الأحد بأكادير وها أشنو وقع | حوادث و حقوق

عاجل...انفجار مهول يهز سوق الأحد بأكادير وها أشنو وقع

بسبب حملة المقاطعة.. ضربة موجعة وقاسية لرشيد شو | ثقافة و فنون

بسبب حملة المقاطعة.. ضربة موجعة وقاسية لرشيد شو

بالفيديو..محمد بنحمو أستاذ العلاقات الدولية: إيران وحزب الله يحاولان نقل ما يقومان به بسوريا ولبنان إلى الحدود المغربية الجزائرية | بوليتيك

بالفيديو..محمد بنحمو أستاذ العلاقات الدولية: '' إيران وحزب الله يحاولان نقل ما يقومان به بسوريا

شاهد بالفيديو .. ماذا قاله الخبير التحكيمي جمال الشريق عن الحالات التحكيمية لمباراة بايرن ميونخ وريال مدريد وضربتي جزاء بايرن ميونخ | بووز

شاهد بالفيديو .. ماذا قاله الخبير التحكيمي جمال الشريق عن الحالات التحكيمية لمباراة بايرن ميونخ

شاهد بالفيديو .. اهداف المباراة المجنونة بين ريال مدريد وبايرن ميونخ 2-2 | بووز

شاهد بالفيديو .. اهداف المباراة المجنونة بين ريال مدريد وبايرن ميونخ 2-2

شاهد بالفيديو .. هدف التعادل لبايرن ميونيخ في مرمى ريال مدريد من توقيع خاميس رودريغيرز | بووز

شاهد بالفيديو .. هدف التعادل لبايرن ميونيخ في مرمى ريال مدريد من توقيع خاميس رودريغيرز

شاهد بالفيديو .. هدف ريال مدريد الثاني في مرمى بايرن ميونيخ من توقيع بنزيما بعد خطأ فادح من الحارس | بووز

شاهد بالفيديو .. هدف ريال مدريد الثاني في مرمى بايرن ميونيخ من توقيع بنزيما بعد خطأ فادح من الحارس

الصحافة والعدالة

القضاء يحسم في قضية الجمع العام للجمعية المغربية لمصوري الصحافة الرياضية

بتاريــخ : 1 ماي 2018 / 20:47 القضاء يحسم في قضية الجمع العام للجمعية المغربية لمصوري الصحافة الرياضية | سبور
القضاء يحسم في قضية الجمع العام للجمعية المغربية لمصوري الصحافة الرياضية
علمت '' شوف سبور''، أن المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط، رفضت إبطال فعاليات الجمع العام للجمعية المغربية لمصوري الصحافة الرياضية المنعقد في 23 من شهر غشت الماضي.

" شوف سبور"

علمت " شوف سبور"، أن المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط، رفضت إبطال فعاليات الجمع العام للجمعية المغربية لمصوري الصحافة الرياضية المنعقد في 23 من شهر غشت الماضي.

وأفادت ذات المصادر، أنه بعد الإطلاع على أوراق الملف تبين أن المكتب المسير للجمعية برئاسة إبراهيم أيت سمر يتوفر على كافة المعايير لعقد الجمع العام بما فيها القرارات وإجراءات استدعاء أعضاء الجمعية لحضور أشغال الجمع العام المطعون فيه.

وحسب ذات المصادر، فقد غابت الأدلة للطعن في الجمع العام علما أن الرئيس السابق كان حاضرا وترأس أشغال جلسته بحجة أنه لم يكن على علم بمكان وزمان إجرائه.



‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف سبور المغرب الجمعية المغربية لمصري الصحافة الرياضية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

الريال يتأهل إلى نهائي الأحلام على حساب البايرن ميونخ | سبور

الريال يتأهل إلى نهائي الأحلام على حساب البايرن ميونخ

خاص.. فريق فرنسي يصارع فريقين إسبانيين للفوز بعقد أيوب الكعبي | سبور

خاص.. فريق فرنسي يصارع فريقين إسبانيين للفوز بعقد أيوب الكعبي

قبل مونديال روسيا ..الفيفا تمنح الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم 2 مليار سنتيم | سبور

قبل مونديال روسيا ..الفيفا تمنح الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم 2 مليار سنتيم

ميانمار تدعم ملف المغرب لاحتضان كأس العالم 2026 | سبور

ميانمار تدعم ملف المغرب لاحتضان كأس العالم 2026

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

عمال نقل المدينة يحتجون في عيد الشغل..مكنتخلصوش فالوقت | خارج البلاطو
منذ 5 دقائق

عمال نقل المدينة يحتجون في عيد الشغل..مكنتخلصوش فالوقت

الطبقة الشغيلة بالبيضاء تنخرط في حملة المقاطعة ..كنخدمو بـ50 ألف و كنشريو الحليب ب4 دراهم | خارج البلاطو

الطبقة الشغيلة بالبيضاء تنخرط في حملة المقاطعة ..كنخدمو بـ50 ألف و كنشريو الحليب ب4 دراهم

الأزمي: نأسف لعدم استكمال الحوار الاجتماعي ولا تعليق لي على المقاطعة الفايسبوكية | خارج البلاطو

الأزمي: نأسف لعدم استكمال الحوار الاجتماعي ولا تعليق لي على المقاطعة الفايسبوكية

في قلب منزل الطفل المحبوب الذي يعشق كرة القدم و أصــابه مرض السرطان بآسفي..بغيت نكون لاعب كبير وكناشد الملك والمحسنين يتعاونو معايا | حالة خاصة

في قلب منزل الطفل المحبوب الذي يعشق كرة القدم و أصــابه مرض السرطان بآسفي..بغيت نكون لاعب كبير وكناشد الملك والمحسنين يتعاونو معايا

﻿

آخر المستجدات

شاهد بالفيديو .. تقرير بي ان سبورتس ترامب يواصل تهديداته لمن يصوت للمغرب | بووز
منذ 22 دقيقة

شاهد بالفيديو .. تقرير بي ان سبورتس ترامب يواصل تهديداته لمن يصوت للمغرب

عاجل.. فرقة الصقور تطيح بلصين خطيرين بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل.. فرقة الصقور تطيح بلصين خطيرين بالبيضاء

عاجل...انفجار مهول يهز سوق الأحد بأكادير وها أشنو وقع | حوادث و حقوق

عاجل...انفجار مهول يهز سوق الأحد بأكادير وها أشنو وقع

بسبب حملة المقاطعة.. ضربة موجعة وقاسية لرشيد شو | ثقافة و فنون

بسبب حملة المقاطعة.. ضربة موجعة وقاسية لرشيد شو

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.