 خطير.. مسؤولون بإدارة الصيد البحري تلاحقهم شكاية في قضية فساد ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

شاهد بالفيديو .. تقرير بي ان سبورتس ترامب يواصل تهديداته لمن يصوت للمغرب | بووز

شاهد بالفيديو .. تقرير بي ان سبورتس ترامب يواصل تهديداته لمن يصوت للمغرب

عاجل.. فرقة الصقور تطيح بلصين خطيرين بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل.. فرقة الصقور تطيح بلصين خطيرين بالبيضاء

عاجل...انفجار مهول يهز سوق الأحد بأكادير وها أشنو وقع | حوادث و حقوق

عاجل...انفجار مهول يهز سوق الأحد بأكادير وها أشنو وقع

بسبب حملة المقاطعة.. ضربة موجعة وقاسية لرشيد شو | ثقافة و فنون

بسبب حملة المقاطعة.. ضربة موجعة وقاسية لرشيد شو

بالفيديو..محمد بنحمو أستاذ العلاقات الدولية: إيران وحزب الله يحاولان نقل ما يقومان به بسوريا ولبنان إلى الحدود المغربية الجزائرية | بوليتيك

بالفيديو..محمد بنحمو أستاذ العلاقات الدولية: '' إيران وحزب الله يحاولان نقل ما يقومان به بسوريا

شاهد بالفيديو .. ماذا قاله الخبير التحكيمي جمال الشريق عن الحالات التحكيمية لمباراة بايرن ميونخ وريال مدريد وضربتي جزاء بايرن ميونخ | بووز

شاهد بالفيديو .. ماذا قاله الخبير التحكيمي جمال الشريق عن الحالات التحكيمية لمباراة بايرن ميونخ

شاهد بالفيديو .. اهداف المباراة المجنونة بين ريال مدريد وبايرن ميونخ 2-2 | بووز

شاهد بالفيديو .. اهداف المباراة المجنونة بين ريال مدريد وبايرن ميونخ 2-2

شاهد بالفيديو .. هدف التعادل لبايرن ميونيخ في مرمى ريال مدريد من توقيع خاميس رودريغيرز | بووز

شاهد بالفيديو .. هدف التعادل لبايرن ميونيخ في مرمى ريال مدريد من توقيع خاميس رودريغيرز

شاهد بالفيديو .. هدف ريال مدريد الثاني في مرمى بايرن ميونيخ من توقيع بنزيما بعد خطأ فادح من الحارس | بووز

شاهد بالفيديو .. هدف ريال مدريد الثاني في مرمى بايرن ميونيخ من توقيع بنزيما بعد خطأ فادح من الحارس

الصحافة والعدالة

خطير.. مسؤولون بإدارة الصيد البحري تلاحقهم شكاية في قضية فساد

بتاريــخ : 1 ماي 2018 / 20:06 خطير.. مسؤولون بإدارة الصيد البحري تلاحقهم شكاية في قضية فساد | مجتمع
خطير.. مسؤولون بإدارة الصيد البحري تلاحقهم شكاية في قضية فساد
توصلت ''شوف تيفي'' بشكاية قدمها أحد تجار السمك إلى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة ويتعلق موضوعها باختلالات وخروقات بالصيد البحري، حيث قدَّم مجموعة من ذوي الصفة القانونية لمزاولة تجارة السمك بالجملة

شوف تيفي:

توصلت ''شوف تيفي'' بشكاية قدمها أحد تجار السمك إلى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة ويتعلق موضوعها باختلالات وخروقات بالصيد البحري، حيث قدَّم مجموعة من ذوي الصفة القانونية لمزاولة تجارة السمك بالجملة شكاية ضد مندوب الصيد البحري في ميناء المهدية حسب وثائق تتوفر عليها الجريدة.

وتعود أطوار هذه القضية حسب الشكاية ذاتها حينما اكتشف أحد تجار السمك أن هناك تراخيص مزورة متعلقة بكميات بالأطنان من سمك ''السيبيا- La sèche''، تم التصريح أنها مصطادة ودخلت لميناء المهدية في حين أن الأسماك لم يتم اصطيادها في الأصل بل الغرض من هذه العملية المشبوهة هو الحصول على وصولات (وثائق) لتبرير وجودها في مهدية، لكن الغرض أنها مجرد عملية لاستخراج وثائق إثبات لسمك تم اصطياده في موانئ أخرى جنوب المغرب.

وتفيد وثائق الشكاية التي تحصلت عليها ''شوف تيفي''، أن الهدف من تكوين هذه الوصولات هو تسويغ الحصول على أموال تقدر بـ 00195.000. درهم في اليوم الواحد بمقابل كمية ستة أطنان ونصف، حيث يتحدث مرجع الشكاية أن المشتكى بهم، وهم مندوب الصيد البحري بميناء مهدية، مندوب المكتب الوطني للصيد البحري الذي يستخلص الرسوم الجبائية، وطبيب بيطري الذي يكشف على جودة السمك قصد الاستهلاك.

وتشير وثائق تتوفر عليها ''شوف تيفي'' تخص الملف المذكور أن القضية توصلت بها النيابة العامة حينما توجه تاجر سمك بالجملة بشكاية لعدد من الجهات، ابتداء مع شكاية وجهها المُشتكي لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، وإلى مديرية الأمن الوطني بالرباط، وفي نفس الوقت إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحماية المال العام، ويتعلق الأمر بتصريح كاذب حسب نص الشكاية، بخصوص اصطياد كمية ستة أطنان ونصف من سمك (سيبيا) La sèche ''.

وعبر المشتكون لـ ''شوف تيفي'' عن تخوفهم من دخول جهات نافذة قصد طي هذا الملف الذي أصبح قنبلة موقوتة قد تعصف بمسؤولين عن القطاع، والمستفيدة من التلاعبات بالأموال العمومية، لتحقيق إثراء غير مشروع.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب القنيطرة الصيد البحري المهدية المحكمة الابتدائية سيبيا السمك قضية فساد

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بالصور...هكذا مرت أجواء احتفال الطبقة الشغيلة بمدينة أكادير | مجتمع

بالصور...هكذا مرت أجواء احتفال الطبقة الشغيلة بمدينة أكادير

صادم وبالأرقام.. 8 ملايين مغربية في سن الزواج غير متزوجة | مجتمع

صادم وبالأرقام.. 8 ملايين مغربية في سن الزواج غير متزوجة

بالفيديو والصور.. إعتداء على بائع متجول بسيدي مومن على يد رئيس إحدى الجمعيات | مجتمع

بالفيديو والصور.. إعتداء على بائع متجول بسيدي مومن على يد رئيس إحدى الجمعيات

تزامنا مع عيد الشغل.. شاب بغا ينتاحر بسبب رب عمله + صور | مجتمع

تزامنا مع عيد الشغل.. شاب بغا ينتاحر بسبب رب عمله + صور

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

عمال نقل المدينة يحتجون في عيد الشغل..مكنتخلصوش فالوقت | خارج البلاطو
منذ 5 دقائق

عمال نقل المدينة يحتجون في عيد الشغل..مكنتخلصوش فالوقت

الطبقة الشغيلة بالبيضاء تنخرط في حملة المقاطعة ..كنخدمو بـ50 ألف و كنشريو الحليب ب4 دراهم | خارج البلاطو

الطبقة الشغيلة بالبيضاء تنخرط في حملة المقاطعة ..كنخدمو بـ50 ألف و كنشريو الحليب ب4 دراهم

الأزمي: نأسف لعدم استكمال الحوار الاجتماعي ولا تعليق لي على المقاطعة الفايسبوكية | خارج البلاطو

الأزمي: نأسف لعدم استكمال الحوار الاجتماعي ولا تعليق لي على المقاطعة الفايسبوكية

في قلب منزل الطفل المحبوب الذي يعشق كرة القدم و أصــابه مرض السرطان بآسفي..بغيت نكون لاعب كبير وكناشد الملك والمحسنين يتعاونو معايا | حالة خاصة

في قلب منزل الطفل المحبوب الذي يعشق كرة القدم و أصــابه مرض السرطان بآسفي..بغيت نكون لاعب كبير وكناشد الملك والمحسنين يتعاونو معايا

﻿

آخر المستجدات

شاهد بالفيديو .. تقرير بي ان سبورتس ترامب يواصل تهديداته لمن يصوت للمغرب | بووز
منذ 22 دقيقة

شاهد بالفيديو .. تقرير بي ان سبورتس ترامب يواصل تهديداته لمن يصوت للمغرب

عاجل.. فرقة الصقور تطيح بلصين خطيرين بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل.. فرقة الصقور تطيح بلصين خطيرين بالبيضاء

عاجل...انفجار مهول يهز سوق الأحد بأكادير وها أشنو وقع | حوادث و حقوق

عاجل...انفجار مهول يهز سوق الأحد بأكادير وها أشنو وقع

بسبب حملة المقاطعة.. ضربة موجعة وقاسية لرشيد شو | ثقافة و فنون

بسبب حملة المقاطعة.. ضربة موجعة وقاسية لرشيد شو

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.