خطير.. مسؤولون بإدارة الصيد البحري تلاحقهم شكاية في قضية فساد ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' بشكاية قدمها أحد تجار السمك إلى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة ويتعلق موضوعها باختلالات وخروقات بالصيد البحري، حيث قدَّم مجموعة من ذوي الصفة القانونية لمزاولة تجارة السمك بالجملة

شوف تيفي:

توصلت ''شوف تيفي'' بشكاية قدمها أحد تجار السمك إلى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة ويتعلق موضوعها باختلالات وخروقات بالصيد البحري، حيث قدَّم مجموعة من ذوي الصفة القانونية لمزاولة تجارة السمك بالجملة شكاية ضد مندوب الصيد البحري في ميناء المهدية حسب وثائق تتوفر عليها الجريدة.

وتعود أطوار هذه القضية حسب الشكاية ذاتها حينما اكتشف أحد تجار السمك أن هناك تراخيص مزورة متعلقة بكميات بالأطنان من سمك ''السيبيا- La sèche''، تم التصريح أنها مصطادة ودخلت لميناء المهدية في حين أن الأسماك لم يتم اصطيادها في الأصل بل الغرض من هذه العملية المشبوهة هو الحصول على وصولات (وثائق) لتبرير وجودها في مهدية، لكن الغرض أنها مجرد عملية لاستخراج وثائق إثبات لسمك تم اصطياده في موانئ أخرى جنوب المغرب.

وتفيد وثائق الشكاية التي تحصلت عليها ''شوف تيفي''، أن الهدف من تكوين هذه الوصولات هو تسويغ الحصول على أموال تقدر بـ 00195.000. درهم في اليوم الواحد بمقابل كمية ستة أطنان ونصف، حيث يتحدث مرجع الشكاية أن المشتكى بهم، وهم مندوب الصيد البحري بميناء مهدية، مندوب المكتب الوطني للصيد البحري الذي يستخلص الرسوم الجبائية، وطبيب بيطري الذي يكشف على جودة السمك قصد الاستهلاك.

وتشير وثائق تتوفر عليها ''شوف تيفي'' تخص الملف المذكور أن القضية توصلت بها النيابة العامة حينما توجه تاجر سمك بالجملة بشكاية لعدد من الجهات، ابتداء مع شكاية وجهها المُشتكي لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، وإلى مديرية الأمن الوطني بالرباط، وفي نفس الوقت إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحماية المال العام، ويتعلق الأمر بتصريح كاذب حسب نص الشكاية، بخصوص اصطياد كمية ستة أطنان ونصف من سمك (سيبيا) La sèche ''.

وعبر المشتكون لـ ''شوف تيفي'' عن تخوفهم من دخول جهات نافذة قصد طي هذا الملف الذي أصبح قنبلة موقوتة قد تعصف بمسؤولين عن القطاع، والمستفيدة من التلاعبات بالأموال العمومية، لتحقيق إثراء غير مشروع.