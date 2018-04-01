بالفيديو.. المحلل السياسي القصوري: '' إيران وحزب الله الإرهابي تطاولا على المغرب بدعم البوليساريو'' ﻿

في تعليقه على قطع المغرب لعلاقاته الدبلوماسية مع إيران، أكد المحلل السياسي إدريس القصوري أن قطع العلاقات الدبوماسية يكون من أجل إيقاف بعض الأمور الاضطرارية ومن بينها ''المس بسيادة البلد'' والتي لا

''شوف تيفي'': إسماعيل طيون

في تعليقه على قطع المغرب لعلاقاته الدبلوماسية مع إيران، أكد المحلل السياسي إدريس القصوري أن قطع العلاقات الدبوماسية يكون من أجل إيقاف بعض الأمور الاضطرارية ومن بينها ''المس بسيادة البلد'' والتي لا يمكن التنازل فيها، ولابد من التعامل معها بحزم وصرامة، ولا يمكن أن تخضع لتسويات أو انتظار للوقت مثل قضايا اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية

وأوضح إدريس القصوري في اتصال له مع ''شوف تيفي'' أن قرار المغرب، جاء نظرا لوجود أمور تتعلق بالقضية الوطنية وسيادتة، وأمور لها مرجعيات ملكية ودستورية حاسمة، حيث لا يمكن التفريط في أي شبر لأن المسألة هي مسألة وجود، وبالتالي لا بد من الدفاع عن القضية الوطنية بأي ثمن وبدون تأخير.

وأشار إلى أن المغرب لن يسمح لإيران وذراعها حزب الله اللبناني بزعزعة الاستقرار المغربي، والترامي على الأراضي المغربية، وضرب السيادة المغربية، مبرزا أن الخطاب الملكي والخطوات التي قامت بها وزار ة الخارجية المغربية في المحافل الدولية بالأمم المتحدة وفي اللقاءات الأخيرة مع غوتيريس، كانت حاسمة، وأكدت الموقف المغربي الخاص بالحفاظ على سيادته، مبرزا أن حزب الله ''الإرهابي''، تجرأ وتطاول على السيادة الوطنية من خلال دعم البوليساريو، حتى يستنزف المغرب في أرضه واستقراره واقتصاده وأمنه وفي القوت اليومي للشعب المغربي.

ووصف القصوري قرار المغرب بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران بالقرار الشجاع والصادق والحازم، الذي يعبر بالفعل عن المرجعية الملكية الرافضة للتطاول على السيادة المغربية والشعب المغربي، مشيرا إلى أن ''حزب الله'' لا يقوم بأي تحرك إلا بتشاور مع إيران من أجل زعزعة استقرار مجموعة من المناطق من بينها المغرب.