بالفيديو..المحلل منار سليمي: ''حزب الله تورط في تدريب عناصر البوليساريو على حرب العصابات لزعزعة استقرار الأمن المغربي'' ﻿

أكد المحلل السياسي عبد الرحيم منار سليمي في تعليقه على قرار المغرب طرد القائم بالأعمال بالسفارة الإيرانية، أن مسألة قطع العلاقات مع إيران هي مسألة ''ثنائية بحثة'' بين المغرب وإيران، حيث راقب المغرب

''شوف تيفي'': إسماعيل.طيون

أكد المحلل السياسي عبد الرحيم منار سليمي في تعليقه على قرار المغرب طرد القائم بالأعمال بالسفارة الإيرانية، أن مسألة قطع العلاقات مع إيران هي مسألة ''ثنائية بحثة'' بين المغرب وإيران، حيث راقب المغرب الوضع طيلة سنتين، ولاحظ بالأدلة وجود تدريبات عسكرية ومساعدة لوجستيكية والأخطر تدريب على حرب العصابات من حزب الله اللبناني لعناصر جبهة البوليساريو من أجل المس بالأمن المغربي.

وأوضح سليمي في اتصال له مع ''شوف تيفي'' قبل قليل من يومه الثلاثاء 1 ماي 2018، أن هناك محاولات لبناء الأنفاق، ومحاولات أخرى كان الهدف منها المس بالأمن القومي المغربي، مشيرا إلى أن هذا الدعم المقدم من حزب الله إلى جبهة البوليساريو، كانت تديره السفارة الإيرانية بالجزائر، مبرزا أن حزب الله هو أحد الأذرع المسلحة التابعة لدولة إيران التي تقوم بتسليح العديد من المليشيات المتواجدة بدول عربية وتقودها، وهي الخطوة التي حاولت القيام بها ضد ''المغرب''.

وأضاف سليمي أن المغرب سبق له قطع العلاقات مع إيران في مرحلة معينة، قبل أن يعيدها بطلب من إيران شريطة عدم قيام هذه الأخيرة بأي مناورة ضد الوحدة الترابية، مبرزا أن ''إيران'' انتقلت في الوقت الراهن إلى وضع أخطر واستخدمت ''حزب الله'' لتدريب البوليساريو على حرب العصابات، ولهذا اتخذ المغرب هذا القرار الذي يعتبر قرارا ''تثائيا بحثا'' لا علاقة له بما يجري في النظام الدولي والصراع بين دول الخليج وإيران، لأن المغرب أعاد العلاقة مع إيران سنة 2015 وطورها واستمرت النقاشات لمدة سنة وكانت هناك شروط، إلا أن هذه الدولة اتخذت قرارا خطيرا جدا من خلال ذراعها ''حزب الله''، يتمثل في تقديم الدعم اللوجيستيكي والعسكري لجبهة البوليساريو للقيام بأعمال عدوانية ضد المغرب.

وأبرز سليمي أن إيران وبعد قرار المغرب طرد القائم بالأعمال بالسفارة الإيرانية، ستعتمد على استراتيجية ''الكذب''، وستحاول الرد والقول إن بعض الأطراف تدخلت من أجل خلق هذا المشكل بين البلدين، مشيرا إلى أن المغرب يتوفر على مجموعة من الدلائل والحجج الملموسة والدامغة التي تؤكد تورط إيران وحزب الله في تدريب عناصر البوليساريو ومن بينها اعتقال قاسم تاج الدين أحد ممولي حزب الله بمطار محمد الخامس، مشددا في الوقت نفسه على أن العلاقة بين البوليساريو وحزب الله معروفة منذ سنوات والمغرب تأكد بالفعل من حقيقة هذه العلاقة واتخذ قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران التي تعتبر دولة خطيرة تسلح الميليشيات وتدربها للمس بالأمن القومي لمجموعة من الدول من بينها المغرب.

وبخصوص الدور الجزائري، أوضح سليمي أن السفارة الإيرانية بالجزائر تتصرف بكثير من الحرية أمام أعين المخابرات الجزائرية، ولهذا كانت تقوم بإدارة عناصر حزب الله ومساعدتها للوصول إلى مناطق تواجد البوليساريو لتقديم التدريب العسكري لها داخل الأراضي الجزائرية وبالتحديد بالقرب من الحدود المغربية.