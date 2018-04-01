قبل مونديال روسيا ..الفيفا تمنح الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم 2 مليار سنتيم ﻿

من المنتظر أن يمنح الاتحاد الدولي لكرة القدم ''فيفا'' مبالغ مادية تصل لـ2 مليون يورو، لجميع الاتحادات الافريقية التي تأهلت منتخباتها لبطولة كأس العالم روسيا 2018، ومن بينها الجامعة الملكية المغربية

"شوف تيفي"

من المنتظر أن يمنح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مبالغ مادية تصل لـ2 مليون يورو، لجميع الاتحادات الافريقية التي تأهلت منتخباتها لبطولة كأس العالم روسيا 2018، ومن بينها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

وحسب ما كشفت عنه وكالة "سبوتنيك" الروسية، يومه الثلاثاء، فإن "فيفا" سيقوم بتخصيص مبالغ مادية تصل لـ2 مليون يورو للاتحادات الإفريقية التي تأهلت منتخباتها لكأس العالم، وسيقوم بدفع هذه المبالغ لهذه الاتحادات قبل انطلاق البطولة، حتى تستيطع تغطية مصاريف فرقها والتي يدخل فيها هذا المبلغ كمكافآت للاعبين

من جهته قال الاتحاد الإفريقي، تضيف الوكالة، إنه اتفق مع اتحادات الكرة في كل من المغرب، مصر، تونس، السنغال و نيجيريا حول هذا المبلغ، حتى لا تكون هناك مشاكل مع المكافآت الموزعة للاعبين.