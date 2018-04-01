ميانمار تدعم ملف المغرب لاحتضان كأس العالم 2026 ﻿

أكد زاو زاو رئيس اتحاد كرة القدم لميانمار، عن دعم بلاده لترشيح المغرب لتنظيم نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026.

" شوف سبور"

أكد زاو زاو رئيس اتحاد كرة القدم لميانمار، عن دعم بلاده لترشيح المغرب لتنظيم نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026.

وأفادت سفارة المغرب بتايلاند أن زاو زاو أعرب خلال مباحثات مع سفير المغرب ببانكوك مؤخرا، عن " تأييد واضح لا لبس فيه " لبلاده لترشيح المغرب لتنظيم نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026 ، مؤكدا أن هذا الدعم يقوم على جودة العلاقات الممتازة بين الجهازين المشرفين على كرة القدم في البلدين .

من جهته أخرى،أعرب زاو زاو عن أمله في رؤية المنتخب المغربي لأقل من 23 سنة يشارك في دوري الأمم الأربع الذي تنظمه بلاده في رانغون من 3 إلى 7 غشت المقبل، في إطار الاستعدادات للتظاهرة الرياضية لرابطة الآسيان التي ستحتضنها إندونيسيا العام الجاري.