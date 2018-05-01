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عاجل وبالصور.. الإمارات والبحرين تعلنان رسميا دعمهما لقرار المغرب قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران

بتاريــخ : 1 ماي 2018 / 19:20 عاجل وبالصور.. الإمارات والبحرين تعلنان رسميا دعمهما لقرار المغرب قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران | بوليتيك
عاجل وبالصور.. الإمارات والبحرين تعلنان رسميا دعمهما لقرار المغرب قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران
مباشرة بعد الكشف عن قرار المغرب، طرد القائم بالأعمال بالسفارة الإيرانية بالرباط، يومه الثلاثاء 1 ماي 2018، بسبب دعم ذراعها حزب الله اللبناني لميليشيات جبهة البوليساريو، قال وزير الخارجية البحريني

"شوف تيفي"

مباشرة بعد الكشف عن قرار المغرب، طرد القائم بالأعمال بالسفارة الإيرانية بالرباط، يومه الثلاثاء 1 ماي 2018، بسبب دعم ذراعها حزب الله اللبناني لميليشيات جبهة البوليساريو، قال وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد، إن بلاده تدعم هذا القرار المغربي ، واصفا إياه بـ "الصائب".
وأكد خالد بن أحمد من خلال تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن تأييده بقوة لهذا القرار المغربي الصائب بقطع العلاقات مع إيران التي تدعم أعداء المغرب بالتعاون مع حزب الله اللبناني".

وكتب وزير الخارجية الإيرانية في تغريدته: "نقف مع المغرب في كل موجب كما يقف معنا دائما . و نؤيد بقوة قراره الصائب بقطع العلاقات مع إيران نتيجة دعمها لأعداء المغرب بالتعاون مع حزب الله الإرهابي..حفظ الله الملك محمد السادس و الشعب المغربي الشقيق".

ومن جانبه، أكد أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية هو الآخر تأييده للقرار المغربي بطرد القائم بالأعمال بالسفارة الإيرانية، مبرزا أن دعم الإمارات للمغرب هو إرث تاريخي راسخ وموقف ثابت في السراء والضراء.
وكتب قرقاش في تغريدته: "نقف مع المغرب في حرصها على قضاياها الوطنية وضد التدخلات الإيرانية في شؤونها الداخلية، سياستنا وتوجهنا الداعم للمغرب إرث تاريخي راسخ أسس له الشيخ زايد والملك الحسن، رحمهم الله، وموقفنا ثابت في السراء والضراء.".

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الإمارات حزب الله وزير الخارجية البحريني القائم بالأعمال السفارة الإيرانية أنور قرقاش خالد بن أحمد

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