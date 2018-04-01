هذه منحة فريق سريع واد زم للفوز على الرجاء وتفادي النزول للقسم الثاني ﻿

قررت إدارة فريق سريع واد زم لكرة القدم،تخصيص منحة 10 آلاف درهم لكل لاعب في حال تحقيق نتيجة الفوز على خصمه المقبل فريق الرجاء البيضاوي برسم مؤجل الدورة 24 من البطولة الاحترافية.

'' شوف سبور''

قررت إدارة فريق سريع واد زم لكرة القدم،تخصيص منحة 10 آلاف درهم لكل لاعب في حال تحقيق نتيجة الفوز على خصمه المقبل فريق الرجاء البيضاوي برسم مؤجل الدورة 24 من البطولة الاحترافية.

وذكرت مصادر قريبة من النادي في حديث لشوف سبور، أنه في حال تحقيق الفوز على الرجاء سيرفع النادي من قيمة المنح المخصصة للمباريات المتبقية ضد كل من فريق أولمبيك آسفي والفتح الرياضي وشباب خنيفرة.

ويحتل فريق سريع واد زم الرتبة ما قبل الأخيرة برصيد 28 نقطة برصيد 7 انتصارات و7 تعادلات و 12 هزيمة.

تجدر الإشارة إلى أن المباراة ستجرى يوم غد الأربعاء بالملعب البلدي لمدينة واد زم بداية من الساعة 16.00 عصرا.