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بالفيديو: نــايضة بباريس الفرنسية يوم فاتح ماي وهاشنو وقع

بتاريــخ : 1 ماي 2018 / 19:12 بالفيديو: نــايضة بباريس الفرنسية يوم فاتح ماي وهاشنو وقع | دولي
بالفيديو: نــايضة بباريس الفرنسية يوم فاتح ماي وهاشنو وقع
تأكد حدوث اشتباكات عنيفة في باريس يومه الثلاثاء فاتح ماي بمناسبة احتفاء الشغيلة الفرنسية بعيد العمال، في ظل تضارب الأرقام حول عدد المتظاهرين المشاركين في احتفالات هذا اليوم العالمي، بين

شـــوف تيفي:


تأكد حدوث اشتباكات عنيفة في باريس يومه الثلاثاء فاتح ماي بمناسبة احتفاء الشغيلة الفرنسية بعيد العمال، في ظل تضارب الأرقام حول عدد المتظاهرين المشاركين في احتفالات هذا اليوم العالمي، بين الكنفدرالية العامة للشغل، باعتبارها أقوى النقابات في فرنسا، التي أشارت إلى أن عدد المتظاهرين في العاصمة الفرنسية باريس بلغ حدود 55 ألف متظاهر، في الوقت الذي أعلنت مديرية الشرطة الفرنسية، أن عدد المتظاهرين في الموكب النقابي ناهز 20 ألف فرد، فيما بلغ مستواه 14.5 ألف خارج الموكب النقابي المشارك في احتفالات هذه المناسبة.

وكشفت مصادر إعلامية فرنسية أن احتفالات عيد العمال عرفت اشتباكات أدت إلى حدوث إصابات في صفوف المتظاهرين وبعض رجال الأمن، مشيرة إلى أن حركة المرور قد تمت استعادتها بساحة باستيل وسط العاصمة التي كانت مسرحا لهذه الأحداث، حتى ساحة بلاص ديتالي، حيث أكدت أن المتظاهرين انسحبوا من مكان التظاهر، تاركين وراءهم خط جبهة بين الشرطة والبلطجية، وخاصة الموالون لحزب اليسار المتطرف الذي تقوده مارين لوبين

يأتي هذا التوتر بعدما دعت مديرية الشرطة الفرنسية في وقت سابق، المواطنين في تغريدات على تويتر لتجنب المواصلات الفردية وتحبيذ وسائل المواصلات المشتركة بسبب الزحمة التي ستتسبب بها التظاهرات.

ولعل العنوان الأبرز للتظاهرات التي جرت اليوم كان هو “حقوق عمال الشركة الوطنية لسكك الحديد”، الذين يضربون عن العمل منذ أكثر من أسبوعين اعتراضا على الإصلاحات الجديدة التي ينوي الرئيس ماكرون القيام بها “لإنقاذ الشركة من الإفلاس”

ويشار إلى أن الشعب الفرنسي يحتفل بشكل عام والعمال في فرنسا بشكل خاص أسوةً بباقي العالم اليوم الثلاثاء بعيد العمال حيث من المنتظر كما جرت العادة أن تنظم مسيرات شعبية في كافة أنحاء البلاد.

هذا وانطلقت التظاهرات العمالية في مختلف المدن الفرنسية في مواكب مختلفة، بقيادة الكونفدرالية العامة للشغل، وذلك على الساعة الثانية عشرة والنصف بتوقيت غرينيتش انطلاقا من ساحة باستيل وسط العاصمة حتى ساحة بلاس ديتالي.
ويأتي عيد العمال هذه السنة في ظل خلاف حاد بين حكومة الرئيس إمانويل ماكرون والنقابات العمالية وعلى رأسها الكنفدرالية العامة للشغل التي تتهم ماكرون باتباع سياسات اقتصادية يمينية بحتة تهدف “لتقليص حقوق العمال وزيادة سلطة أرباب العمال”.

وقد كان أمين عام الكونفدرالية العامة للشغل فيليب مارتينيس دعا يوم أمس خلال مقابلة أجرتها معه صحيفة لومانيتي اليسارية، جميع العمال الذين لا يستطيعون الإضراب للتظاهر اليوم الثلاثاء لأنه وبنظره “الحكومة لن تستطيع مقاومة تحرك عمالي ضخم”.

ولكن وعلى الرغم من زخم التظاهرات التي قد تخللتها مواجهات بين الشرطة وعدد من المتظاهرين ككل عام، إلا أن العمال بدوا منقسمين هذه المرة وذلك بسبب رفض عدد من النقابات، وعلى رأسها الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للشغل، التظاهر مع الكونفدرالية العامة للشغل في نفس الموكب نتيجة تباين حاد في وجهات النظر حيث تتهم الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للشغل نظيرتها الأخرى ب”الراديكالية”.

 

 

‫شوف تيفي

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شـــوف تيفي المغرب فرنسا فاتح ماي عيد الشغل اشتباكات

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