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شاب ضرب مو بحديدة وضرب أستاذة وراجل بحجرة إقليم تاونات

بتاريــخ : 1 ماي 2018 / 18:58 شاب ضرب مو بحديدة وضرب أستاذة وراجل بحجرة إقليم تاونات | حوادث و حقوق
شاب ضرب مو بحديدة وضرب أستاذة وراجل بحجرة إقليم تاونات
أقدم شاب يبلغ من العمر 39 سنة صباح يوم أمس الإثنين على ضرب والدته بواسطة آلة حادة « حديدة » على مستوى الرأس وهي نائمة بالمنزال المتواجد بفيلاج كلال إقليم تاونات.

شوف تيفي

أقدم شاب يبلغ من العمر 39 سنة صباح يوم أمس الإثنين على ضرب والدته بواسطة آلة حادة « حديدة » على مستوى الرأس وهي نائمة بالمنزال المتواجد بفيلاج كلال إقليم تاونات.

وحسب مصادر شوف تيفي، فإن الشاب من المحتمل أن يكون تحت تأثير المخدرات، إذ أنه غادر منزله بعد ضرب أمه متجها إلى « الفيلاج » حيث أقدم على ضرب رجل ستيني وأستاذة بالحجارة.

وأضافت مصادرنا، أن الأستاذة استطاعت استرجاع وعيها، بينما الرجل ووالدة الشاب ما يزالان في حالة حرجة حيث جرى نقلهما إلى المستشفى بمدينة فاس لتلقي العلاجات الضرورية.

هذا، وقد تم القبض على الشاب من طرف عناصر الدرك الملكي من أجل تحرير محضر في النازلة.

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