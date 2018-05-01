بالصور...هكذا مرت أجواء احتفال الطبقة الشغيلة بمدينة أكادير ﻿

طبع احتفال الشغيلة العمالية بعيدها الأممي الذي يصادف فاتح ماي من كل سنة بأكادير البرود والفتور حيث عرف حضورا جماهيريا ضئيلا مقارنة مع السنوات المنصرمة، إضافة الى غياب المقاطعين للمنتوجات

شوف تيفي:أحمد الهلالي

طبع احتفال الشغيلة العمالية بعيدها الأممي الذي يصادف فاتح ماي من كل سنة بأكادير البرود والفتور حيث عرف حضورا جماهيريا ضئيلا مقارنة مع السنوات المنصرمة، إضافة الى غياب المقاطعين للمنتوجات الغدائية، والحضور الطلابي الباهث إذ غابت معظم الفصائل داخل الحرم الجامعي.

هذا، ورفعت شغيلة الاتحاد المغربي للشغل شعارات مطالبة بتحسين الأوضاع الاجتماعية للعمال، ومستنكرة التعامل الحكومي مع ملفها المطلبي ونهجها لسياسة الآذان الصماء، الشيء الذي اعتبرته جد مؤثر على مخرجات الحوار الاجتماعي، والعرض الحكومي الذي لم يستجب لمتطلبات وانتظارات المواطنين.

ومن جهتها دعت تمثيلية حزب العدالة والتنمية داخل الاتحاد الوطني للشغل إلى الوحدة الوطنية والكرامة الإنسانية، وتوفير الظروف الملائمة لاشتغال العمال، والحفاظ على قدرتهم الشرائية وعدم المساس بها بأي شكل من الأشكال، وحماية الحريات النقابية، إضافة إلى تشبثها بالقضية الفلسطينية، ومناشدتها للمنتظم الدولي لتحمل كامل مسؤوليته فيما يتم اقترافه من مجازر وجرائم ضد الشعب الفليسطيني.