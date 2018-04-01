هذا ما يطلبه السلامي لتدريب المنتخب ﻿

تقدمت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بعرض رياضي ومالي لجمال السلامي لتدريب المنتخب الرديف .

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تقدمت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بعرض رياضي ومالي لجمال السلامي لتدريب المنتخب الرديف .

العرض الرياضي هو إشراف على منتخب يتشكل من لاعبين محليين صغار ولاعبين من خارج المغرب لم يكسبوا بعد مكانتهم مع المنتخب الأول حتى يتسنى لرونار مراقبتهم عن قرب ، وهذا العرض قبل به جمال السلامي الفائز بالشان .

العرض المالي هو عرض الجامعة 16 مليون سنتيم شهريا في حين يطلب السلامي أجرا شهريا يفوق ما كان يتقاضاه فاخر عندما كان مدربا للمنتخب المحلي وهو 25 مليون سنتيم وهنا يقع الاختلاف ولم يتم بعد الحسم فيه.

للإشارة العرض ناقشه لاركيط المدير التقني وجلول المسؤول المالي مع السلامي