عــاجل:المغرب يُفـسر أسباب قطع علاقاته مع إيران ﻿

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أن قرار قطع العلاقات مع إيران ، تم إتخاده لاعتبارات ثنائية صرفة، ولا يرتبط بأية تطورات إقليمية أو دولية.

شـــوف تيفي:

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أن قرار قطع العلاقات مع إيران ، تم إتخاده لاعتبارات ثنائية صرفة، ولا يرتبط بأية تطورات إقليمية أو دولية.

وقال بوريطة في لقاء صحفي مع ممثلي عدد من وسائل الإعلام الوطنية والدولية أن هذا القرار لم يتخذ تحت أي تأثير أو ضغط، مذكرا باستئناف العلاقات بين البلدين سنة 2014 رغم أن ايران كانت تعرف أزمة في علاقاتها مع دول صديقة للمغرب.

وشدد على أنه عندما يتعلق الأمر بالوحدة الترابية للمملكة وبأمن وسلامة المواطنين ، فلا يمكن للمغرب إلا ان يتخذ قرارات حازمة وواضحة.