 شقير: المغرب قاطع إيران لأنها سلمت البوليساريو نوعا خاصا من الأسلحة التي سبق وزودت بها حزب الله وخاصة الصواريخ المضادة للطائرات ﻿
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شقير: المغرب قاطع إيران لأنها سلمت البوليساريو نوعا خاصا من الأسلحة التي سبق وزودت بها حزب الله وخاصة الصواريخ المضادة للطائرات

بتاريــخ : 1 ماي 2018 / 18:07 شقير: المغرب قاطع إيران لأنها سلمت البوليساريو نوعا خاصا من الأسلحة التي سبق وزودت بها حزب الله وخاصة الصواريخ المضادة للطائرات | بوليتيك
شقير: المغرب قاطع إيران لأنها سلمت البوليساريو نوعا خاصا من الأسلحة التي سبق وزودت بها حزب الله وخاصة الصواريخ المضادة للطائرات
مباشرة بعد قرار المغرب قطع علاقته مع إيران يومه الثلاثاء، أكد محمد شقير الخبير الاستراتيجي لـ ''شوف تيفي'' أن ''العلاقات بين المغرب وإيران كانت دائما متذبذبة، منذ الثورة الإيرانية إلى اليوم، نتيجة

"شوف تيفي":

 

مباشرة بعد قرار المغرب قطع علاقته مع إيران يومه الثلاثاء، أكد محمد شقير الخبير الاستراتيجي لـ "شوف تيفي" أن "العلاقات بين المغرب وإيران كانت دائما متذبذبة، منذ الثورة الإيرانية إلى اليوم، نتيجة لعدة عوامل، من أبرزها الاختلاف المذهبي بين الشيعة والسنة، والتنافس حول الإشعاع الديني بين إيران والمغرب، ومن هنا نفهم الفتوى التي أصدرها الملك الراحل الحسن الثاني بتكفير الخميني الذي نصب نفسه كأمير للمؤمنين.

العامل الآخر يضيف الخبير، هو انضمام المغرب إلى التحالف الخليجي بزعامة السعودية" وعن علاقة طهران بجبهة البوليساريو الانفصالية،قال شقير " بالمقارنة مع آخر توتر في سنة 2009 عندما اتهم المغرب ايران بالتمدد والاختراق الشيعي للمغرب، فإنه حاليا يتهمها بدعم البوليساريو بالأسلحة ويقاطعها دبلوماسيا ويسحب سفيره من طهران، ويطرد سفير إيران في الرباط، وهذا بطبيعة الحال يدعم التحالف المغربي السعودي، ويبعث رسالة إلى السلطات الإيرانية أن المغرب لن يقبل بأي دعم للبوليساريو، ومن المؤكد أن الدعم كان عن طريق حزب الله أي من حركة لحركة، وهذا ما يؤكد تخوفات المغرب من أن البوليساريو تبحث عن الحرب منذ مجيء إبراهيم غالي، وتبحث عن حلفاء يمكن أن يدعموا هذا التوجه، وربما وجدت في حزب الله حليفا استراتيجيا ليمدها بنوع خاص من الأسلحة" وعن خطورة هذا التعاون بين حزب الله المدعوم من إيران والجبهة الانفصالية، يؤكد الخبير " هنالك سلاح الجو الذي استخدمه حزب الله في الحرب ضد إسرائيل، وهي صواريخ يمكن أن تؤثر على ميزان القوى، وهذه هي الخطورة التي تكون دفعت المغرب إلى مقاطعة إيران، لأنها سلمت البوليساريو نوعا خاصا من الأسلحة وخاصة الصواريخ المضادة للطائرات".

و معلوم أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة،أعلن اليوم الثلاثاء أن المملكة المغربية قررت قطع علاقاتها مع إيران بسبب الدعم العسكري لحليفها حزب الله للبوليساريو.

 

‫شوف تيفي

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