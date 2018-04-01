عــاجل: اجتماع حاسم بين بوريطة والقائم بالأعمال في سفارة إيران بالرباط و المغرب يطلب من السفير الإيراني مغادرة المغرب ''فورا'' ﻿

مباشرة بعد قرار المغرب قطع علاقاته مع إيران ، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة أنه سيستقبل اليوم الثلاثاء القائم بالأعمال في سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية بالرباط

شـــوف تيفي:

مباشرة بعد قرار المغرب قطع علاقاته مع إيران ، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة أنه سيستقبل اليوم الثلاثاء القائم بالأعمال في سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية بالرباط وسيطلب منه مغادرة المغرب ''فورا''.

وتابع بوريطة أن ''سفير الملك بطهران غادر إيران اليوم وسأستقبل القائم بالإعمال بسفارة إيران خلال 30 دقيقة من أجل مطالبته مغادرة التراب الوطني حالا''.

وقال بوريطة في لقاء صحفي مع ممثلي عدد من وسائل الإعلام الوطنية والدولية ''لقد عدت للتو من زيارة للجمهورية الإسلامية الإيرانية حيث أجريت بطهران لقاء مع وزير الشؤون الخارجية الإيراني جواد ضريف وأبلغته بقرار المملكة المغربية قطع علاقاتها مع إيران''.

وشدد على أن هذا القرار هو رد على التورط الايراني الواضح من خلال حزب الله في التحالف مع ''البوليساريو'' لاستهداف الأمن الوطني والمصالح العليا للمملكة.

وسجل أن المغرب يتوفر على أدلة دامغة وأسماء ووقائع محددة تؤكد دعم حزب الله للبوليساريو لاستهداف المصالح العليا للمغرب.

و قرر المغرب قطع علاقاته مع إيران بسبب الدعم العسكري لحليفها حزب الله للبوليساريو.