انفراد: لقجع يصدم الوداد بهذا القرار ﻿

تبرأ فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، من الإجراء الذي قام به سعيد الناصيري رئيس الوداد بخصوص إحداث شركة لتسيير النادي الأحمر.

شـــوف تيفي:

تبرأ فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، من الإجراء الذي قام به سعيد الناصيري رئيس الوداد بخصوص إحداث شركة لتسيير النادي الأحمر.

وكشف عضو جامعي مسؤول في حديثه مع "شوف تيفي" أن رئيس الجامعة أخبر الناصيري بضرورة تحمل تبعات قراره، مبرزا له أن خلق شركات للتسيير يجب أن يمر وفق الضوابط القانونية المنصوص عليها في قانون 30/09 الصادر في الجريدة الرسمية.

وقال المصدر نفسه، إن مجموعة من الفرق من بينها الفتح وأولمبيك اسفي والرجاء الرياضي، يسيرون نحو خلق شركات بالضوابط القانونية عكس الوداد الذي قام بإحداث الشركة بهذه الطريقة .

وذكر مصدر "شوف تيفي" أن لقجع سيجالس وزير الشباب والرياضة من أجل الحسم في موضوع خلق شركات لتسيير الأندية كما هو منصوص عليه في القانون 30/09.