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صادم وبالأرقام.. 8 ملايين مغربية في سن الزواج غير متزوجة

بتاريــخ : 1 ماي 2018 / 17:22 صادم وبالأرقام.. 8 ملايين مغربية في سن الزواج غير متزوجة | مجتمع
صادم وبالأرقام.. 8 ملايين مغربية في سن الزواج غير متزوجة
أعادت القناة الثانية يومه الثلاثاء، النقاش حول إحصائية العنوسة بالمغرب وذلك بنشرها تقريرا مفصلا عن مؤسسة ''فاميلي أوبتميرز'' المتخصصة في بحوث الأسرة والحياة الزوجية، و الذي أشار إلى النسب الخاص

"شوف تيفي"

 

أعادت القناة الثانية يومه الثلاثاء، النقاش حول إحصائية العنوسة بالمغرب وذلك بنشرها تقريرا مفصلا عن مؤسسة "فاميلي أوبتميرز" المتخصصة في بحوث الأسرة والحياة الزوجية، و الذي أشار إلى النسب الخاص بالتأخر في الزواج بالمغرب، حيث وصلت ل 60 في المائة، نظرا لتضاعف نسبة النساء غير المتزوجات بنحو 4.6 في المائة ، حيث وصل عدد النساء غير المتزوجات إلى 8 ملايين امرأة غير متزوجة في سن الزواج، بينما تضاعفت نسبة الرجال غير المتزوجين بنحو 2.6 في المائة.

وأكدت المؤسسة المذكورة في كشفها عن المعطيات الخاصة بتأخر الزواج، أن سن الزواج بالمغرب انتقل إلى 28 سنة لدى الفتيات و27 سنة لدى الرجال، حيث ارتفعت نسبة التأخر في الزواج عند الفتيات التي تتراوح أعمارهن بين 18 و24 سنة.

تجدر الإشارة إلى أن المغرب وحسب المعطيات التي كشفت عنه وسائل إعلام قبل مدة، يحتل المغرب مراتب متقدمة في نسبة التأخر في الزواج بين الدول العربية بعد لبنان والعراق 85 في المائة وتونس 81 في المائة، في حين تعتبر السعودية وقطر من الدول العربية الأقل عنوسة بنسبة 36 في المائة.

 

 

 

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