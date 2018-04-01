عاجل..المغرب يغلق سفارة المغرب بطهران و يطلب من السفير الإيراني مغادرة البلاد فورا ﻿

مباشرة بعد قرار المغرب ، قطع علاقته مع إيران، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة أن المغرب قرر غلق سفارة المغرب بطهران مضيفا إن المغرب طلب من السفير الإيراني مغادرة المملكة فورا.

"شوف تيفي":

مباشرة بعد قرار المغرب ، قطع علاقته مع إيران، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة أن المغرب قرر غلق سفارة المغرب بطهران مضيفا إن المغرب طلب من السفير الإيراني مغادرة المملكة فورا.

وقال بوريطة في لقاء صحفي مع ممثلي عدد من وسائل الإعلام الوطنية والدولية "لقد عدت للتو من زيارة للجمهورية الإسلامية الإيرانية حيث أجريت بطهران لقاء مع وزير الشؤون الخارجية الإيراني السيد جواد ضريف وأبلغته بقرار المملكة المغربية قطع علاقاتها مع إيران".

وشدد على أن هذا القرار هو رد على التورط الايراني الواضح من خلال حزب الله في التحالف مع "البوليساريو" لاستهداف الأمن الوطني والمصالح العليا للمملكة

وسجل أن المغرب يتوفر على أدلة دامغة وأسماء ووقائع محددة تؤكد دعم حزب الله للبوليساريو لاستهداف المصالح العليا للمغرب.