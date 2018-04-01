فيسبوكيون : ''الدول العربية أعلنت عن الطائرات الخاصة بمنتخباتها وحنا حتى القميص الرسمي مازال ما عرفناهش'' ﻿

عبرت بعض الجماهير المغربية عبر الصفحات الرياضية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن سخطها وغضبها تجاه الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، تزامنا مع إعلان دول عربية عن الأقمصة الرياضية وحتى

" شوف سبور"

عبرت بعض الجماهير المغربية عبر الصفحات الرياضية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن سخطها وغضبها تجاه الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، تزامنا مع إعلان دول عربية عن الأقمصة الرياضية وحتى الطائرات المخصصة لنهائيات كأس العالم 2018.

ففي الوقت الذي كشفت فيه كل من دولة مصر والسعودية عن الطائرة الخاصة بنقل بعثة منتخبها إلى روسيا لخوض مباريات كأس العالم، عجزت الجامعة الملكية المغربية حتى الآن عن الإعلان على القميص الرسمي للأسود.

وجاء في أحد التعاليق : "الدول العربية فاتت الأقمصة أووصلو حتى للطائرات .. كيفاش غادي يكونوا .. وحنا غير القميص اللي غادي نلعبوا بيه مازال ما عرفناهش".

وكتب الاتحاد السعودي لكرة القدم ، عبر حسابه بالـ "تويتر": "تحت شعار صقورنا قدها، الخطوط السعودية والاتحاد السعودي، يدشنان الطائرة الخاصة بالمنتخب الوطني إلى مونديال روسيا".