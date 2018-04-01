عــاجل:المغرب يقطع علاقاته مع إيران بسبب الدعم العسكري لحليفها حزب الله للبوليساريو ﻿

أعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة اليوم الثلاثاء أن المملكة المغربية قررت قطع علاقاتها مع إيران بسبب الدعم العسكري لحليفها حزب الله للبوليساريو، وفق ما ذكرته وكالة المغرب

"شوف تيفي"



أعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة اليوم الثلاثاء أن المملكة المغربية قررت قطع علاقاتها مع إيران بسبب الدعم العسكري لحليفها حزب الله للبوليساريو، وفق ما ذكرته وكالة المغرب العربي للأنباء.



و أكدت وكالة رويتيرز البريطانية أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة، قال اليوم الثلاثاء إن المملكة ستقطع علاقاتها مع إيران بسبب دعم طهران لجبهة البوليساريو التي تسعى لاستقلال الصحراء المغربية.

وأضاف بوريطة للصحافيين أن المغرب سيغلق سفارته في طهران وسيطرد السفير الإيراني في الرباط.