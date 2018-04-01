بالفيديو والصور.. إعتداء على بائع متجول بسيدي مومن على يد رئيس إحدى الجمعيات ﻿

انهال رئيس إحدى الجمعيات بالضرب على بائع متجول يوم السبت المنصرم، أمام الباب الرئيسي لسوق سيدي مومن.

شوف تيفي

انهال رئيس إحدى الجمعيات بالضرب على بائع متجول يوم السبت المنصرم، أمام الباب الرئيسي لسوق سيدي مومن.

وحسب مصادر شوف تيفي، فإن هذا الاعتداء جاء بعد أن نظم بائع متجول رفقة مجموعة من البائعين المتجولين الذي لم يحصلوا على محلات بهذا السوق على غرار الباعة الآخرين، وقفة احتجاجية متهمين رئيس الجمعية بالتلاعب في أوراق الاستفادة.

وأضافت مصادرنا، أن رئيس الجمعية وفور تفاعله مع فيديو شوف تيفي الذي نقل صوت هؤلاء الباعة المتجولين، أقدم على ضرب منظم الوقفة مُنهالا عليه بالضرب أمام أعين الحاضرين.

هذا وطالب الضحية من الجهات الأمنية التدخل لمحاسبة رئيس الجمعية وإعادة النظر في ملفات الاستفادة.