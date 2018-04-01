خاص.. المرنيسي لـ ''شوف سبور'' : ''مصدر سعودي موثوق به أكد ليا أن صفقة بنشرقي 5 مليار وقررت ما نمشيش للفيفا'' ﻿

كشف محمد المرنيسي، رئيس فريق المغرب الفاسي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أنه توصل بمعلومات موثوق بها من مصادر قريبة من فريق الهلال السعودي، تؤكد، أن صفقة أشرف بنشرقي من الوداد بلغت أزيد من 5 ملايير

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

كشف محمد المرنيسي، رئيس فريق المغرب الفاسي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أنه توصل بمعلومات موثوق بها من مصادر قريبة من فريق الهلال السعودي، تؤكد، أن صفقة أشرف بنشرقي من الوداد بلغت أزيد من 5 ملايير سنتيم.

وقال المرنيسي في تصريح لـ '' شوف سبور''، إنه فضل اللجوء إلى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بخصوص ملف أشرف بنشرقي عوض الاتحاد الدولي لكرة القدم، معبرا عن استغرابه من طريقة تعامل سعيد الناصيري رئيس فريق الوداد مع القضية علما أنه يعتبر الرجل الثاني بعد فوزي لقجع الذي يمثل الكرة المغربية.

وتابع قائلا :'' ما نبغيش الـ''فيفا'' تضحك علينا ولهذا فضلت نلجأ للجامعة الملكية المغربية وكنتمنى فوزي لقجع ينصف المغرب الفاسي في هذا الملف''.

وأفاد رئيس فريق المغرب الفاسي، أن سعيد الناصيري يعترف بأحقية النادي بنسبة 25 في المئة من قيمة الصفقة إلا أنه يرغب أن يتم اقتطاعها من 2 مليار سنتيم عوض 5 ملايير سنتيم.