بالصور.. شاهد ملعب يوسفية برشيد الوافد الجديد على القسم الاحترافي ﻿

تناقلت صفحات موقع التواصل الاجتماعي '' فيسبوك''، اليوم الثلاثاء، صور الملعب الجديد لفريق يوسفية برشيد لكرة القدم، حديث الصعود إلى القسم الاحترافي لكرة القدم، خلال الموسم الحالي.

'' شوف سبور''

تناقلت صفحات موقع التواصل الاجتماعي '' فيسبوك''، اليوم الثلاثاء، صور الملعب الجديد لفريق يوسفية برشيد لكرة القدم، حديث الصعود إلى القسم الاحترافي لكرة القدم، خلال الموسم الحالي.

وعبرت الجماهير المغربية، عن إعجابها بجودة العشب الطبيعي للملعب الدي يشهد العديد من الأشغال تخص كل المرافق الحيوية، سيما أنه من المنتظر أن يستقبل فيه ضيوفه بداية من الموسم المقبل.

هذا وقد حقق فريق يوسفية برشيد الصعود إلى قسم الأضواء بعد تعادله يوم الأحد الماضي أمام فريق الرشاد البرنوصي بنتيجة هدفين في كل شباك على أرضية ملعب سيدي مومن بالدار البيضاء.