المدرب السابق للاتحاد البيضاوي ماكملش المباراة والمدرب الجديد ماكملش الطريق من العرايش ونزل من الحافلة وها علاش ﻿

كشف أحمد​ سليلي المدرب الجديد لفريق الاتحاد البيضاوي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن أسباب نزوله من الحافلة التي كانت تقل النادي خلال طريقهم للعودة إلى مدينة الدار البيضاء بعد هزيمة قاسية أمام

'' شوف سبور''

كشف أحمد​ سليلي المدرب الجديد لفريق الاتحاد البيضاوي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن أسباب نزوله من الحافلة التي كانت تقل النادي خلال طريقهم للعودة إلى مدينة الدار البيضاء بعد هزيمة قاسية أمام فريق العرائش برسم الدور التمهيدي الثالث من منافسات البطولة الاحترافية.

وقال ​سليليفي تصريح لـ '' شوف سبور''، إنه تفاجأ من ردة فعل رئيس النادي بعد تدخله في قراراته خلال المباراة حينما أراد القيام بأحد التغييرات التكتيكية، مؤكدا أنه لم يمتثل لتوجيهاته إلا أن الغريب في الأمر تماطل مجموعة من المهاجمين في القيام بدورهم رغم بلوغهم شباك الخصم في العديد من المناسبات بطريقة غامضة مستغربا لسبب تقديمهم للاعتذار بعد نهاية اللقاء.

وتابع قائلا :'' لا أرغب في أن يتم تداول اسمي الكروي في مباريات لا يرغب النادي تحقيق الفوز فيها.. قدمت كل ما لدي مع اللاعبين إلا أن الهزيمة بأربعة أهداف وبتلك الطريقة كانت غامضة جدا''.

وبعيدا عن نتيجة المباراة أوضح مدرب فريق الاتحاد البيضاوي أنه لن يواصل مهامه رفقة النادي بعدما تبين أن الرئيس لم يلتزم معه في تأدية واجباته المالية.

وتجدر الإشارة إلى أن خالد الزوين المدرب السابق للنادي قرر عدم إتمام المباراة السابقة أمام نجم الشباب بسبب تدخل الرئيس في مهامه خلال فعاليات الجولة الثانية.