بالصور.. شاب في حالة غير طبيعية هرس الزاج ديال السيارات بالحي المحمدي ﻿

شهد شارع الحزام الكبير بمنطقة الحي المحمدي في حدود الساعة الخامسة من صباح يومه الثلاثاء واقعة خطيرة، عقب إقدام شاب عشريني على رشق مجموعة من السيارات بالحجارة.

شوف تيفي

شهد شارع الحزام الكبير بمنطقة الحي المحمدي في حدود الساعة الخامسة من صباح يومه الثلاثاء واقعة خطيرة، عقب إقدام شاب عشريني على رشق مجموعة من السيارات بالحجارة.

وحسب مصادر شوف تيفي، فإن المعني بالأمر الذي كان رفقة صديق له كانا في حالة غير طبيعية، حيث نشب بينهما خلاف ليقدم أحدهما على تخريب السيارات المركونة.

هذا أمام هذه الواقعة، أشعرت الساكنة العناصر الأمنية بالأمر، حيث حلت بعين المكان عناصر الشرطة القضائية وسيارة تابعة لفرقة التطهير من أجل اقتياد الشابين إلى الدائرة الأمنية وتعميق البحث معهما ومتابعتهما عن المنسوب إليهما.