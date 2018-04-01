في عيد الشغل.. نقابة ''ميــدي 1 تيفي'' تحذر حسن خيار من خطورة الوضع المهني داخل المؤسسة وتقرر تنظيم وقفة احتجاجية أمام القناة يوم الخميس المقبل ﻿

في اليوم العالمي للشغل، رسمت نفابة مهنيي ''ميدي 1 تيفي''، صورة سوداء لظروف العمل داخل المؤسسة الإعلامية، محذرة إدارة القناة من مخاطر وانعكاسات تردي الأوضاع المهنية والإجتماعية على السلم الإجتماعي،

شــوف تيفي:

في اليوم العالمي للشغل، رسمت نفابة مهنيي ''ميدي 1 تيفي''، صورة سوداء لظروف العمل داخل المؤسسة الإعلامية، محذرة إدارة القناة من مخاطر وانعكاسات تردي الأوضاع المهنية والإجتماعية على السلم الإجتماعي، في الوقت الذي قررت فيه تنظيم وقفة احتجاجية أمام المدخل الرئيسي للقناة على الساعة الثانية بعد زوال يوم الخميس المقبل.

وكشف مضمون بلاغ صحفي صادر عن المكتب النقابي لمهنيي قناة ''ميدي 1 تيفي''، تتوفر ''شوف تيفي'' على نسخة منه، أن القرار القاضي بتنظيم وقفة احتجاجية ضد إدارة القناة، يأتي عقب تمادي هذه الأخيرة في نهج سياسة تجميد الأجور ووقف كل أشكال الحوار الإجتماعي الهادف إلى تحسين الأوضاع المعيشية والمهنية للعاملين بالقناة، مشيرا إلى أن المطالب المرفوعة في وجه إدارة ''ميدي 1 تيفي''، ترتكز على ضرورة تحسين ظروف العمل وتخفيف الضغط المؤدي إلى الإرهاق والأخطاء.

وأوضح المصدر ذاته، أن المكتب النقابي يحذر في مطالبه من مخاطر تجميد الحوار الإجتماعي، كما يدعو إدارة القناة إلى التراجع عن اتخاذ قرارات أحادية الجانب، مشيرا إلى أن ممثلي مهنيي ''ميدي 1 تيفي'' يرفضون توجه الإدارة الرامي إلى الإجهاز على نظام التقييم السنوي كما تم الإتفاق عليه سابقا.

وعبر المكتب النقابي في بيانه، عن استنكاره لتوقيف اللقاءات حول الإتفاقية الجماعية وتكريس واقع الهشاشة المهنية والإجتماعية داخل القناة، عبر اعتماد التعاقد بالمناولة، مؤكدا رفضه لمحاولة ضرب مكسب أحد الأقسام الخاص بالجدول الزمني للعمل، تزامنا مع تهرب الإدارة من الجلوس على طاولة المفاوضات لحل الإشكالات العالقة، يوضح المكتب النقابي لمهنيي قناة ''ميدي 1 تيفي'' .