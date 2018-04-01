حصري: أوزال يجالس غاريدو لهذا السبب ﻿

بات من المنتظر أن يعقد امحمد أوزال رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير فريق الرجاء الرياضي، اجتماعا مع المدرب خوان كارلوس غاريدو مباشرة بعد اللقاء المؤجل الذي سيجمع يوم الأربعاء القادم فريق الرجاء بنادي

شـــوف تيفي:

بات من المنتظر أن يعقد امحمد أوزال رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير فريق الرجاء الرياضي، اجتماعا مع المدرب خوان كارلوس غاريدو مباشرة بعد اللقاء المؤجل الذي سيجمع يوم الأربعاء القادم فريق الرجاء بنادي سريع وادي زم.

وكشفت مصادر مطلعة ل''شوف تيفي'' أن محمد أوزال سيحاول خلال الإجتماع اقناع غاريدو بخفض راتبه الشهري ومراجعة بعض بنود العقد الجديد الذي كان قد وقعه معه الرئيس السابق سعيد حسبان.

وقالت المصادر نفسها، إن أوزال استاء كثيرا من العقد الجديد المبرم مع المدرب والذي يتضمن راتبا شهريا يصل ل40 مليون سنتيم بداية من الموسم الكروي المقبل، وشرط جزائي يقدر ب400 مليون سنتيم في حالة فسخ العقد من طرف واحد.