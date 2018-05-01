بالصورة حادثة سير خطيرة قرب طهرون ﻿

شهدت مدينة القنيطرة ليلة أمس الاثنين حادثة سير خطيرة بالقرب من منطقة ''طهرون'' بين سائق سيارة أجرة و سيارة من النوع الخفيف أصيب على إثرها السائق وزبونته بجروح متفاوتة الخطورة .

شوف تيفي

شهدت مدينة القنيطرة ليلة أمس الاثنين حادثة سير خطيرة بالقرب من منطقة ''طهرون'' بين سائق سيارة أجرة و سيارة من النوع الخفيف أصيب على إثرها السائق وزبونته بجروح متفاوتة الخطورة .

وكشف مصدر لقناة ''شوف تيفي'' أن الحادثة وقعت نتيجة اصطدام قوي بين سيارة خفيفة كانت تسوقها فتاة وبجانبها شاب حيث كانت تسير بسرعة جنونية حسب نفس المصدر وبين سيارة أجرة كانت تقل السائق وزبونة حيث انقلبت سيارة الأجرة مرتين بسبب قوة الاصطدام مما اضطر سائقة السيارة للفرار تاركة مرافقها في مكان الحادث .

وكشف نفس المصدر أن بعض المواطنين ممن حضروا الحادثة استغلوا فرصة الحادثة وقاموا عوض تقديم يد المساعدة بسرقة محتويات السيارة.

ولقد حل إلى مكان الحادثة رجال الأمن و الوقاية المدنية قصد المعاينة و القيام بالإجراءات اللازمة حيث تم نقل المصابين إلى مستعجلات المستشفى الإدريسي بمدينة القنيطرة .