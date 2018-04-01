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مثير.. المرنيسي لـ '' شوف سبور'': ''ثلاثة النقاط لي حيداتها '' فيفا '' ما مطالعانا للقسم الاحترافي وما منزلانا لقسم الهواة''

بتاريــخ : 1 ماي 2018 / 14:32 مثير.. المرنيسي لـ شوف سبور: ثلاثة النقاط لي حيداتها فيفا ما مطالعانا للقسم الاحترافي وما منزلانا لقسم الهواة | سبور
مثير.. المرنيسي لـ '' شوف سبور'': ''ثلاثة النقاط لي حيداتها '' فيفا '' ما مطالعانا للقسم الاحترافي وما منزلانا لقسم الهواة''
قلل أحمد المرنيسي رئيس فريق المغرب الفاسي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، من حجم عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم بخصوص خصم 3 نقاط من رصيد النادي، بسبب صرف مستحقات اللاعب كليتون فرانكو،مؤكدا أن هذا

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي


قلل أحمد المرنيسي رئيس فريق المغرب الفاسي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، من حجم عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم بخصوص خصم 3 نقاط من رصيد النادي، بسبب صرف مستحقات اللاعب كليتون فرانكو،مؤكدا أن هذا القرار لن يؤدي إلى نزول الفريق إلى قسم الهواة أو سيساهم في الصعود إلى القسم الاحترافي.

وقال المرنيسي في تصريح لـ '' شوف سبور''، إن الفريق لا تنتظره أي عقوبات أخرى بشأن مستحقات اللاعب الأجنبي، موضحا أنه تم دفع كامل المستحقات إلا أنه كان هناك فقط تأخير عن الموعد المحدد الذي أعلن عنه الاتحاد الدولي.

وأفاد رئيس فريق المغرب الفاسي، أن سبب تأخير مكتب الفريق في دفع القيمة المالية التي تقارب 20 مليون سنتيم يعود إلى الحجز الذي تعرض له الحساب البنكي إضافة إلى التزامه بإعداد الجمع العام الذي أجري في يناير الماضي.

ومعلوم أن رصيد الفريق إلى حدود الدورة 28 من بطولة القسم الوطني الثاني، أصبح 37 نقطة بدل 40 نقطة ويحتل بذلك المركز 7.

 

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شوف سبور المغرب المغرب الفاسي محمد المرنيسي فيفا

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