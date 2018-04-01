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الصحافة والعدالة

يا ربي السلامة..عروسة ماتت بعد 14 يوم من عرسها ضواحي الجديدة وأسرتها تشك في سقوطها ضحية جريمة قتل

بتاريــخ : 1 ماي 2018 / 14:27 يا ربي السلامة..عروسة ماتت بعد 14 يوم من عرسها ضواحي الجديدة وأسرتها تشك في سقوطها ضحية جريمة قتل | حوادث و حقوق
يا ربي السلامة..عروسة ماتت بعد 14 يوم من عرسها ضواحي الجديدة وأسرتها تشك في سقوطها ضحية جريمة قتل
علمت ''شوف تيفي'' أن عروسا، فارقت الحياة أمس الإثنين، بمنزل زوجها المتواجد بمنطقة ثلاثاء سيدي بنور ضواحي مدينة الجديدة في ظروف غامضة لم يتم بعد الكشف عنها.

 ''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' أن عروسا، فارقت الحياة أمس الإثنين، بمنزل زوجها المتواجد بمنطقة ثلاثاء سيدي بنور ضواحي مدينة الجديدة في ظروف غامضة لم يتم بعد الكشف عنها.

وأوضحت قريبة العروس المسماة ''د.م'' أن هذه الأخيرة، عقدة قرانها قبل 14 يوما بـ ''م'' المنتمي لعائلة ميسورة بمنطقة ثلاثاء سيدي بنور، قبل أن يتفاجؤوا أمس بتوصلهم بخبر وفاتها.

وأكدت المتحدثة لـ ''شوف تيفي'' أن العروس بها أثار ضرب على مستوى الرأس وبالتالي فهناك شكوك أن تكون ضحية جريمة قتل، مشيرة إلى أن جثتها تم وضعها بمستودع الأموات بمستشفى ثلاثاء سيدي بنور، وسيتم يومه الثلاثاء، نقلها إلى مستشفى محمد الخامس بالجديدة لإخضاعها للتشريح الطبي.

وأشارت المتحدثة أن مصالح الدرك الملكي، فتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات النازلة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي عروسة مدينة الجديدة منطقة ثلاثاء سيدي بنور مستشفى محمد الخامس

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