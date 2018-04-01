مؤلم وبالفيديو.. محمد صلاح يتسبب في كارثة إنسانية خطيرة ﻿

فجرت القنوات المصرية، قضية مثيرة للجدل تتعلق بكارثة طبية في مستشفى مصري، بسبب الأطباء الذين فضلوا متابعة مباراة محمد صلاح لاعب فريق ليفربول المصري وإهمال أحد المرضى.

'' شوف سبور''

فجرت القنوات المصرية، قضية مثيرة للجدل تتعلق بكارثة طبية في مستشفى مصري، بسبب الأطباء الذين فضلوا متابعة مباراة محمد صلاح لاعب فريق ليفربول المصري وإهمال أحد المرضى.

وكشفت قناة تلفزيونية مصرية الكارثة الطبية بسبب الإهمال حصلت يوم المباراة في ''مستشفى كفر الدوار'' يلخصها فيديو شاشة قناة ''دريم'' الفضائية، وفيه تظهر والدة المريض تتحدث عن أطباء فتحوا جسمه لإزالة الزائدة الدودية، ثم تركوه لمشاهدة المباراة بنية إجراء العملية بعد نهايتها.

وفي الفيديو يظهر أيضا عم المريض، يذكر أن ذويه ظلوا حتى 11 ليلا ينتظرون الأطباء ''لحد الماتش ما خلص'' ثم مضوا لإحضارهم من كافيتريا المستشفى، حيث تابعوا المباراة على شاشة تلفزيونية فيها.