بسبب الأوضاع الصعبة بليبيا.. هذا هو البلد اللي غادي تجرى بيه مباراة الوداد وأهلي طرابلس ﻿

بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرة بدولة ليبيا، اختار فريق أهلي طرابلس الليبي استقبال فريق الوداد الرياضي بملعب الطيب المهيري بالصفاقس في شتنبر المقبل برسم إياب الدور الأول للبطولة العربية.

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بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرة بدولة ليبيا، اختار فريق أهلي طرابلس الليبي استقبال فريق الوداد الرياضي بملعب الطيب المهيري بالصفاقس في شتنبر المقبل برسم إياب الدور الأول للبطولة العربية.

ووفق ما ذكرته يومية الأحداث المغربية في عددها الصادر اليوم الأربعاء، جاء إجراء مباراة الوداد والفريق الليبي، بتونس، بسبب الحظر المفروض على الملاعب الليبية وذلك منذ الإطاحة بالرئيس امعمر القذافي.

للإشارة، فإن الرجاء غريم الوداد التقليدي سيواجه فريق السلام زغرتا اللبناني في الدور الأول يوم 12 غشت بلبنان.