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الصحافة والعدالة

بسبب الأوضاع الصعبة بليبيا.. هذا هو البلد اللي غادي تجرى بيه مباراة الوداد وأهلي طرابلس

بتاريــخ : 1 ماي 2018 / 14:17 بسبب الأوضاع الصعبة بليبيا.. هذا هو البلد اللي غادي تجرى بيه مباراة الوداد وأهلي طرابلس | سبور
بسبب الأوضاع الصعبة بليبيا.. هذا هو البلد اللي غادي تجرى بيه مباراة الوداد وأهلي طرابلس
بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرة بدولة ليبيا، اختار فريق أهلي طرابلس الليبي استقبال فريق الوداد الرياضي بملعب الطيب المهيري بالصفاقس في شتنبر المقبل برسم إياب الدور الأول للبطولة العربية.

شوف سبور

بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرة بدولة ليبيا، اختار فريق أهلي طرابلس الليبي استقبال فريق الوداد الرياضي بملعب الطيب المهيري بالصفاقس في شتنبر المقبل برسم إياب الدور الأول للبطولة العربية.

ووفق ما ذكرته يومية الأحداث المغربية في عددها الصادر اليوم الأربعاء، جاء إجراء مباراة الوداد والفريق الليبي، بتونس، بسبب الحظر المفروض على الملاعب الليبية وذلك منذ الإطاحة بالرئيس امعمر القذافي.

للإشارة، فإن الرجاء غريم الوداد التقليدي سيواجه فريق السلام زغرتا اللبناني في الدور الأول يوم 12 غشت بلبنان.

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سبور شوف تيفي ليبيا مباراة الوداد أهلي طرابلس

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