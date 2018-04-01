 بالفيديو..عين سلطان تنفي توزيع مياه معدنية تزامنا مع عيد الشغل ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

جريمة بشعة..مغربية قتلات صاحبتها وسط حقول الفريز بإسبانيا | حوادث و حقوق

جريمة بشعة..مغربية قتلات صاحبتها وسط حقول ''الفريز'' بإسبانيا

تسريب مكالمة هاتفية بين اللاعب نبيل ضرار و حاتم عمور..شوفو أشنو قال ليه‎ | بووز

تسريب مكالمة هاتفية بين اللاعب نبيل ضرار و حاتم عمور..شوفو أشنو قال ليه‎

بالصورة حادثة سير خطيرة قرب طهرون | حوادث و حقوق

بالصورة حادثة سير خطيرة قرب طهرون

يا ربي السلامة..عروسة ماتت بعد 14 يوم من عرسها ضواحي الجديدة وأسرتها تشك في سقوطها ضحية جريمة قتل | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..عروسة ماتت بعد 14 يوم من عرسها ضواحي الجديدة وأسرتها تشك في سقوطها ضحية جريمة قتل

عاجل..مقاطعون للمنتجات الاستهلاكية يشاركون في احتفالات عيد الشغل ويعلنون مقاطعة القناة الأولى وقناة دوزيم | إعلام وتواصل

عاجل..مقاطعون للمنتجات الاستهلاكية يشاركون في احتفالات عيد الشغل ويعلنون مقاطعة القناة الأولى

بالفيديو والصور.. منع رفع لافتة أمام مقر الاتحاد المغربي للشغل بالبيضاء | مجتمع

بالفيديو والصور.. منع رفع لافتة أمام مقر الاتحاد المغربي للشغل بالبيضاء

بالفيديو..عين سلطان تنفي توزيع مياه معدنية تزامنا مع عيد الشغل | مجتمع

بالفيديو..عين سلطان تنفي توزيع مياه معدنية تزامنا مع عيد الشغل

بالصور:استطلاع شوف تيفي يكشف حقيقة المقاطعة لبعض المواد الاستهلاكية | مجتمع

بالصور:استطلاع ''شوف تيفي'' يكشف حقيقة المقاطعة لبعض المواد الاستهلاكية

عاجل وبالصور..من الرباط: الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تطالب بتحسين الوضعية المادية والاجتماعية للطبقة الشغيلة وتعلن مساندتها لحملة المقاطعة | بوليتيك

عاجل وبالصور..من الرباط: الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تطالب بتحسين الوضعية المادية والاجتماعية

الصحافة والعدالة

بالفيديو..عين سلطان تنفي توزيع مياه معدنية تزامنا مع عيد الشغل

بتاريــخ : 1 ماي 2018 / 14:13 بالفيديو..عين سلطان تنفي توزيع مياه معدنية تزامنا مع عيد الشغل | مجتمع
بالفيديو..عين سلطان تنفي توزيع مياه معدنية تزامنا مع عيد الشغل
بعد الفيديو الذي ظهر فيه بعض العمال يوزعون مياه عين سلطان بمناسبة احتفالات عيد الشغل بالدارالبيضاء، نفت مصادر خاصة لشوف تيفي ، أن تكون الشركة وراء هذه المبادرة.

 شــوف تيفي:

بعد الفيديو الذي ظهر فيه بعض العمال يوزعون مياه عين سلطان بمناسبة احتفالات عيد الشغل بالدارالبيضاء، نفت مصادر خاصة لشوف تيفي ، أن تكون الشركة وراء هذه المبادرة.

و أكدت مصادرنا، أن الشغيلة هي من تكلفت ووزعت الماء المعدني التابع للشركة المذكورة، مؤكدة أن لا علاقة لهذه المبادرة بالحملة الفايسبوكية التي دعت إلى مقاطعة بعض المنتوجات الغدائية

وتخليدا لهذا العيد الأممي، الذي حضره ممثلو نقابات عمالية أوروبية وعربية ، رفعت شعارات ولافتات ، تدعو في مجملها إلى مواصلة الدفاع عن مطالب وحقوق العمال في مختلف القطاعات، ورفص كل القرارات والعروض التي تمس بالقدرة الشرائية للأجراء .

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شـــوف تيفي المغرب مقاطعة عين سلطان

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بالفيديو والصور.. منع رفع لافتة أمام مقر الاتحاد المغربي للشغل بالبيضاء | مجتمع

بالفيديو والصور.. منع رفع لافتة أمام مقر الاتحاد المغربي للشغل بالبيضاء

بالصور:استطلاع شوف تيفي يكشف حقيقة المقاطعة لبعض المواد الاستهلاكية | مجتمع

بالصور:استطلاع ''شوف تيفي'' يكشف حقيقة المقاطعة لبعض المواد الاستهلاكية

أمطار وزخات رعدية بهذه المناطق من المغرب اليوم الأربعاء | مجتمع

أمطار وزخات رعدية بهذه المناطق من المغرب اليوم الأربعاء

جامعة ابن زهر تكرم الإذاعي المكفوف رشيد الصباحي في لقاء خاص مع صحافيي المستقبل | مجتمع

جامعة ابن زهر تكرم الإذاعي المكفوف ''رشيد الصباحي'' في لقاء خاص مع صحافيي المستقبل

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شــاب مغربي صريح..الخدمة فالمغرب غيرإشــاعة | بــووز
منذ 6 دقائق

شــاب مغربي صريح..الخدمة فالمغرب غير''إشــاعة''

على طريقتهم الخاصة..أسيويات و مهاجرات من افريقيا جنوب الصحراء كيحتافلو بعيد الشغل بشوارع العاصمة الرباط | خارج البلاطو

على طريقتهم الخاصة..أسيويات و مهاجرات من افريقيا جنوب الصحراء كيحتافلو بعيد الشغل بشوارع العاصمة الرباط

في عيد العمال:عين على معاناة أم كتبيع الكَـارو فالزنقة باش تْعاون راجلها | بــووز

في عيد العمال:عين على معاناة أم كتبيع الكَـارو فالزنقة باش تْعاون راجلها

بالفيديو..شوفو أشــنو كيمثل فاتح مــاي للمغاربة..أجوبة غير متوقعة | نسولو الناس

بالفيديو..شوفو أشــنو كيمثل فاتح مــاي للمغاربة..أجوبة غير متوقعة

﻿

آخر المستجدات

جريمة بشعة..مغربية قتلات صاحبتها وسط حقول الفريز بإسبانيا | حوادث و حقوق
منذ 8 دقائق

جريمة بشعة..مغربية قتلات صاحبتها وسط حقول ''الفريز'' بإسبانيا

تسريب مكالمة هاتفية بين اللاعب نبيل ضرار و حاتم عمور..شوفو أشنو قال ليه‎ | بووز

تسريب مكالمة هاتفية بين اللاعب نبيل ضرار و حاتم عمور..شوفو أشنو قال ليه‎

بالصورة حادثة سير خطيرة قرب طهرون | حوادث و حقوق

بالصورة حادثة سير خطيرة قرب طهرون

يا ربي السلامة..عروسة ماتت بعد 14 يوم من عرسها ضواحي الجديدة وأسرتها تشك في سقوطها ضحية جريمة قتل | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..عروسة ماتت بعد 14 يوم من عرسها ضواحي الجديدة وأسرتها تشك في سقوطها ضحية جريمة قتل

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.