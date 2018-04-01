بالفيديو..عين سلطان تنفي توزيع مياه معدنية تزامنا مع عيد الشغل ﻿

بعد الفيديو الذي ظهر فيه بعض العمال يوزعون مياه عين سلطان بمناسبة احتفالات عيد الشغل بالدارالبيضاء، نفت مصادر خاصة لشوف تيفي ، أن تكون الشركة وراء هذه المبادرة.

شــوف تيفي:

بعد الفيديو الذي ظهر فيه بعض العمال يوزعون مياه عين سلطان بمناسبة احتفالات عيد الشغل بالدارالبيضاء، نفت مصادر خاصة لشوف تيفي ، أن تكون الشركة وراء هذه المبادرة.

و أكدت مصادرنا، أن الشغيلة هي من تكلفت ووزعت الماء المعدني التابع للشركة المذكورة، مؤكدة أن لا علاقة لهذه المبادرة بالحملة الفايسبوكية التي دعت إلى مقاطعة بعض المنتوجات الغدائية

وتخليدا لهذا العيد الأممي، الذي حضره ممثلو نقابات عمالية أوروبية وعربية ، رفعت شعارات ولافتات ، تدعو في مجملها إلى مواصلة الدفاع عن مطالب وحقوق العمال في مختلف القطاعات، ورفص كل القرارات والعروض التي تمس بالقدرة الشرائية للأجراء .