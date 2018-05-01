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بالصور:استطلاع شوف تيفي يكشف حقيقة المقاطعة لبعض المواد الاستهلاكية | مجتمع

بالصور:استطلاع ''شوف تيفي'' يكشف حقيقة المقاطعة لبعض المواد الاستهلاكية

الصحافة والعدالة

بالصور:استطلاع ''شوف تيفي'' يكشف حقيقة المقاطعة لبعض المواد الاستهلاكية

بتاريــخ : 1 ماي 2018 / 13:52 بالصور:استطلاع شوف تيفي يكشف حقيقة المقاطعة لبعض المواد الاستهلاكية | مجتمع
بالصور:استطلاع ''شوف تيفي'' يكشف حقيقة المقاطعة لبعض المواد الاستهلاكية
في استطلاع أجرته ''شوف تيفي''، لاختبار آراء الفايسبوكيين حول مدى نجاح المقاطعة لبعض المواد الاستهلاكية، طرحت أول قناة إلكترونية بالمغرب السؤال التالي على المتتبعين

شوف تيفي

في استطلاع أجرته ''شوف تيفي''، لاختبار آراء الفايسبوكيين حول مدى نجاح المقاطعة لبعض المواد الاستهلاكية، طرحت أول قناة إلكترونية بالمغرب السؤال التالي على المتتبعين: هل يمكن أن تنجح حملة المقاطعة على المواد الاستهلاكية؟ ووضعت خيارين للجواب، إما بوضع علامة على ''نعم'' إن كان المصوت متفقا، أو ''لا'' إن كان غير متفق، حيث استمر الاستطلاع لمدة أسبوع، وتمكن من التصويت خلال هذه المدة 70 ألف و300 مصوت، وكانت النتيجة كالتالي: 92 في المائة صوتوا بـ ''نعم''، بما مجموعه 64 ألف صوت، و 8 في المائة صوتوا بـ ''لا''، بما مجموعه 5 آلاف و600 صوت، مما يعني أن الذين يعتقدون بأن حملة مقاطعة المواد الاستهلاكية ستكون ناجحة يمثلون الأغلبية الساحقة حسب نتائج الاستطلاع، بينما كان الرأي الآخر الذي يعتقد أن حملة المقاطعة فاشلة لا يمثل سوى نسبة ضعيفة لا تتعدى 8 في المائة...

وهي نتائج تقريبية حسب العينة المتابعة لأخبار الفايسبوك ولقناة ''شوف تيفي'' تحديدا، وقد لا تعكس النسبة الحقيقية على المستوى الوطني، لكنها تقريبية لحقيقة المقاطعة على الموقع الاجتماعي الفايسبوك ليظل السؤال الأهم هل نجحت الحملة على أرض الواقع بنفس النسبة ؟ .

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شــوف تيفي المغرب فايسبوك صورة المقاطعة

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